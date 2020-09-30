Фанаты «Спартака» готовят баннер с оскорблениями руководства «Зенита»

Москва, 30 сентября. Фанаты «Спартака» могут пронести не согласованный с Российским футбольным союзом (РФС) баннер на матч с «Зенитом». Как стало известно ФАН, это будет оскорбительное послание в адрес руководства футбольного клуба Санкт-Петербурга.

Все детали перфоманса неизвестны и могут не соответствовать рисунку, отправленному в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Как сообщает источник, изображение на полотне намекает на руководителей клуба «Зенит». Также в РПЛ опасаются, что баннер может быть дополнен текстом, который будет расценен как оскорбительный.

Соответственно, «Спартак» рискует нарваться на штраф и как минимум условную дисквалификацию трибун, так же как и «Зенит» в Кубке России за баннер в адрес владельца московского клуба Леонида Федуна.