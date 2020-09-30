Скончался автор мультфильма «Фунтик» Валерий Шульжик

Москва, 30 сентября. Писатель и сценарист, автор мультфильма «Приключения поросенка Фунтика» Валерий Шульжик скончался на 82-м году жизни в Москве. Об этом на своей странице Facebook сообщила его внучка Жаклин Сильвестр.

Шульжик скончался 30 сентября в одной из столичных клиник. В последнее время он тяжело болел, поэтому последние три месяца своей жизни он провел на больничной койке.

«Сегодня утром ушел из жизни мой любимой дедушка — Валерий Шульжик. Он оставил на земле более тысячи великолепных стихов и знаменитые книги про доброго поросенка Фунтика. Авторы не умирают, они всего лишь идут дальше. Я буду сегодня слушать его песни и читать его стихи. Присоединяйтесь!» — отметила внучка.

Валерий Шульжик написал более 20 книг и сотни детских стихов. Шульжик является автором сценария мультфильмов о поросенке Фунтике, который был снят по его пьесе Четвертый поросенок». Также он является автором сборников «Жил да был бегемот», «Веселые и грустные сказки, адресованные взрослым и детям для чтения и представления в лицах» и многочисленных пьес.