Сергей Ермаков: Отношение НАТО к Грузии — политическое лукавство

Грузия должна продолжать свое сближение с НАТО и готовиться к вступлению в альянс — именно об этом говорил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, подводя итоги визита грузинского премьер-министра Георгия Гахарии в Брюссель.

Программа партнерства и программа подготовки Грузии выходят на новый уровень. Мы можем констатировать, что это сотрудничество будет и дальше укрепляться. Судя по словам самого Столтенберга, в НАТО полагают, что на постсоветском пространстве именно Грузия является давним и привилегированным партнером альянса.

На мой взгляд, неслучайно заявление Столтенберга прозвучало именно на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Конечно, речь главы Североатлантического альянса об усилении сотрудничества была совсем не спонтанной, ведь визит премьер-министра Грузии в штаб-квартиру НАТО запланировали заранее. Но эксперты НАТО учли разгоревшийся на Кавказе конфликт — и это стало одной из причин, почему слова Столтенберга прозвучали достаточно резко.

К тому же, в его выступлении проскочили сентенции в отношении России. По мнению генсека НАТО, Россия должна отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. И это уже неприемлемые политические высказывания. Тем более, что это наше суверенное право — признавать или не признавать государства.

В своем выступлении глава НАТО, не скрывая, подчеркнул, что Грузия имеет стратегическое для альянса значение в Черноморском регионе. Что же касается самого вступления в НАТО как Грузии, так и Украины, то эти слова прозвучали еще в далеком 2008 году в Бухаресте — и с тех пор меняется только статус этих государств в рамках партнерских инициатив блока. И при этом НАТО не торопится принимать в свои ряды Грузию — и не только Грузию, но и Украину. Ведь пока до сих пор нет никаких четких сроков и механизмов принятия этих стран в состав Североатлантического альянса.

Вкратце резюмируя, хочу сказать, что Грузии не обещают такого быстрого приема в НАТО — ей говорят, что она приблизилась даже не к самому членству, а лишь к соответствию к тем требованиям, которые НАТО предъявляют к странам-аспирантам, как их называют в Североатлантическом альянсе.

И здесь есть определенное политическое лукавство, потому что есть страны, которые формально были менее готовы к вступлению в НАТО, у них не было таких вооруженных сил, может быть, и геостратегическое положение было не таким значимым. Тем не менее, в ряды НАТО их приняли.

Хочу подчеркнуть, что при этом Грузии предлагается нести все обязательства полноценных членов НАТО.