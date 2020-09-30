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В НКР заявили о гибели трех мирных жителей при авиаударе Азербайджана

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В НКР заявили о гибели трех мирных жителей при авиаударе Азербайджана

Степанакерт, 30 сентября. Три мирных жителя погибли при авиаударе по карабахскому городу Мартакерт неподалеку от линии соприкосновения с Азербайджаном. Об этом заявил в Facebook пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Ваграм Погосян.

«Военный самолет врага сбросил бомбы на город Мартакерт, в результате погибли трое мирных жителей, есть раненые. Официальный Баку открыто атакует мирное население, попирая все нормы международного права», — подчеркнул Погосян.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе идут с утра воскресенья. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации давнего конфликта. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию событий в регионе.

Минобороны Армении утверждает, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия. Многие эксперты считают, что без содействия России стороны не сядут за стол переговоров.

В НКР заявили о гибели трех мирных жителей при авиаударе Азербайджана

Источник: Аккаунт пресс-секретаря президента НКР Ваграма Погосяна
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