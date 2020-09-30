Азербайджан заявил о росте числа погибших в Карабахе

Баку, 30 сентября. Число погибших мирных жителей Азербайджана в зоне нагорнокарабахского конфликта возросло до 14, количество раненых — до 46. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры в Баку.

«В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами густонаселенных территорий Азербайджана к настоящему времени погибли 14 и ранены 46 гражданских лиц», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадали также 116 жилых домов и 26 объектов гражданского назначения, в числе которых — ковроткацкая фабрика в городе Тертер, четыре школы и медпункт.

Накануне МИД Азербайджана сообщал о десяти жертвах военных действий. Все они были мирными жителями, двое — детьми.

Бои в Нагорном Карабахе начались в воскресенье утром, 27 сентября. В связи с этим в Азербайджане, Армении и НКР было введено военное положение и объявлена мобилизация. Данные об убитых и раненых передают обе стороны конфликта. ФАН следит за развитием событий.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Нагорно-Карабахской Республикой и семью прилегающими к ней районами.