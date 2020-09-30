Павел Медведев объяснил, как должна работать система накопительной пенсии

Заморозку накопительной части пенсии можно было ожидать, считает российский политический деятель, ученый-экономист Павел Медведев. В комментарии ФАН он объяснил, как работает принцип солидарности поколений и в чем заключается проблема накопительных пенсий.

Ранее Правительство России внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии. В этот раз — до конца 2023 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что это не уменьшит объем «прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования».

Накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году. Согласно законодательству, работодатель отчисляет в Пенсионный фонд страховые взносы — 22%. При этом одна часть направляется на страховую пенсию, а другая — 6% — на накопительную часть. После заморозки в 2014 году отчисления в накопительную часть пенсии тоже направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Российский политический деятель, ученый-экономист Павел Медведев считает, что инициативу о продлении заморозки накопительной части пенсии можно было ожидать.

«Накопленных средств очень мало, и они не повлияли сколько-нибудь заметно на доходы пенсионеров. Не очень много людей имеют эти накопления: в свое время планка была поставлена для возрастов. Наконец, очень трудный и болезненный вопрос: а что делать с этими накоплениями? Ведь предполагается, что они куда-то вкладываются и приносят прибыль», — сказал Павел Медведев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Экономист отметил, что накопления могут приносить людям хорошую прибыль только в том случае, если экономика страны растет очень быстрыми темпами.

«Чтобы вложения доходили до людей в виде прибыли, нужна быстрорастущая экономика. Потому что процедура переводов капитала в деньги, в заработок, требует затрат. И если экономика растет очень медленно, нечего тратить на эту процедуру, и эффект получается в лучшем случае нулевой», — пояснил Павел Медведев.

Если же говорить о принципе солидарности поколений, то в смысле выгоды для пенсионеров он может работать в две стороны — как в положительную, так и в отрицательную. Принцип солидарности поколений предполагает, что средства на выплату пенсий берутся в основном из текущих отчислений от работодателей и работающего населения.

«Даже для растущей экономики принцип солидарности поколений, как мне кажется, все-таки более верный. Если в тот момент, когда вы выйдете на пенсию, экономика будет благополучной, принцип солидарности поколений сыграет в вашу пользу существенно. Те молодые поколения, которые в это время будут работать, смогут много заработать и выплатить вам большую пенсию. А если вам не повезло, и экономика провалилась, когда вы вышли на пенсию, все провалится: и принцип солидарности, и накопления дадут отрицательный эффект. От этого ваше положение будущего пенсионера только ухудшится», — резюмировал Павел Медведев.

Напомним, ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить накопительную часть пенсии.