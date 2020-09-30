СК Армении завел уголовное дело из-за действий Азербайджана в Карабахе

Ереван, 30 сентября. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с боевыми действиями Азербайджана по отношению к Нагорно-Карабахской Республике (НКР), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня, обстрелов боевых постов по всей протяженности линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в комитете отметили, что завели дело по двум статьям — «убийство двух и более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти, или религиозного фанатизма, опасным для жизни многих способом и в связи с выполнением служебного долга» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

«Создана следственная группа, которой поручено организовать работу на месте», — говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о введении военного положения и мобилизации. Об аналогичных действиях заявила и Армения. Позднее стало известно, что президент Азербайджана утвердил военное положение в нескольких городах страны. За событиями в Нагорном Карабахе можно следить онлайн Федерального агентства новостей.