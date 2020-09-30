Депутат Гаврилов объяснил, чем грозит консервация бесхозных церквей

Москва, 30 сентября. Массовая консервация бесхозных церквей — памятников культуры может привести к уничтожению русской деревни. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, передает ФАН.

«Возобновление жизни в деревнях позволит сохранить культурные памятники. А запланированная консервация церквей — это элементы похоронных процедур в отношении великой русской истории и наших корней», — сказал депутат.

Он отметил, что исчезновение храмов не менее опасно, чем закрытие сельских школ, после чего жизнь в глубинке угасает.

По словам депутата, в России не хватает сил для возобновления жизни на селе и средств на реставрацию памятников. Парламентарий убежден, что страна теряет сотни памятников как светских, так и духовных из-за отсутствия средств на восстановление.

«Вместе с тем, исчезновение деревень и уход населения неизбежно ведут к разрушению памятников культуры, в том числе монастырей и церквей. Это наша боль. Чтобы вернуть жизнь храмам, нужно вернуть людей в деревни и села», — сказал он.

Сергей Гаврилов также напомнил, что для решения проблемы исчезновения деревень была разработана госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». По его мнению, следует направить основные усилия на решение демографических проблем, восстановление исторических, культурных и социальных традиций, создание комфортных условий для жизни и работы на селе.

Отметим, ранее в Минкультуры России сообщили, что ведомство начнет массовую консервацию бесхозных памятников культуры. Планируется консервировать ежегодно по 50 объектов культурного наследия.