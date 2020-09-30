Асад рассказал, как Запад помогал террористам в Сирии

Дамаск, 30 сентября. США, Франция, Великобритания и несколько арабских стран оказывали поддержку боевикам террористических группировок в Сирии. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, в 2015 году вооруженные отряды террористов наступали в различных районах Сирии, захватывая территорию республики при поддержке стран Запада.

«Захватывали города при непосредственной помощи из США, Франции, Великобритании, Катара, Саудовской Аравии. Непрямую поддержку им оказывали западные страны, Запад в целом», — пояснил Асад.

Сирийский лидер отметил, что после этого Дамаск обратился за помощью к России. По его словам, российская сторона сразу откликнулась на просьбу о помощи, поскольку Россия неоднократно сталкивалась с террористической угрозой.

«Терроризм, с которым боролась Сирия, это тот же терроризм, который несет ответственность за захват детей в школе в Беслане в 2004 году, за убийство невинных людей в театре на Дубровке. Это международный терроризм. Поэтому в интересах России было, во-первых, нанести удар по терроризму, а во-вторых — избежать дестабилизации в Сирии», — добавил Асад.

Стоит отметить, что 30 сентября исполнилось пять лет с начала российской военной операции в Сирии, в ходе которой Вооруженные силы России помогли сирийскому народу освободить территорию республики от террористических группировок.