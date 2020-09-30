Захарова: РФ делает все для вывода конфликта в Карабахе из острейшей фазы

Москва, 30 сентября. Россия поддерживает контакты с Арменией и Азербайджаном по конфликту в Нагорном Карабахе и делает все для вывода ситуации из острейшей фазы. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Москва с первых минут обострения ситуации в Карабахе делала все возможное, чтобы помочь сторонам урегулировать конфликт и вернуть обстановку в мирное русло, «погасив огонь».

Захарова указала на контакты, состоявшиеся на уровне руководства России, а также на активную работу дипломатов на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Представитель МИД РФ заверила, что Москва рассмотрит обращение любой из сторон, если потребуется площадка для встречи представителей Азербайджана и Армении.

«Мы делаем все для того, чтобы вернуть ситуацию из этой острейшей фазы в фазу политико-дипломатического урегулирования», — подчеркнула она.

Давний конфликт в Карабахе обострился в воскресенье утром. Армения заявила об атаке Вооруженных сил Армении на Нагорно-Карабахскую республику (НКР), в том числе ее столицу Степанакерт. Снаряды попадали и в дома мирных жителей.

Стороны конфликта ввели военное положение. Армения считает, что атака Азербайджана в Карабахе была спланирована заранее. Кроме того, Турция заявила о поддержке Баку в разгоревшемся конфликте.

Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в Нагорно-Карабахской республике.