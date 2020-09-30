Алиев назвал условие прекращения военных действий в Карабахе

Баку, 30 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) прекратятся, если Ереван выполнит условия о выводе войск. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду Алиев встретился с ранеными в боевых действиях в Нагорном Карабахе военнослужащими в Центральном клиническом госпитале в Баку.

«У нас потери. Но это дело правое. Международное право на нашей стороне… У нас одно условие — безоговорочный вывод ВС Армении из оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир», — сказал глава государства.

По словам Алиева, Баку в Нагорном Карабахе «восстанавливает историческую справедливость», возвращая территорию Азербайджана.

«Достаточно посмотреть историю… Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, делаем и сделаем это», — подчеркнул он.

Президент добавил, что если народ Армении «желает жить в условиях мира, должен привлечь к ответственности свое руководство».

«Я уверен, что армянский народ правильно поймет мои слова, правильно воспримет. У нас нет дела с армянским народом, Азербайджан — многонациональная страна, здесь многие народы живут в мире и благополучии. В том числе армянский народ. Тысячи армян живут на территории Азербайджана, никто им слова плохого не скажет, они — наши граждане», — уточнил Алиев.

Азербайджанский лидер также сообщил лечащимся, что сегодня в Нагорном Карабахе «идут ожесточенные бои».

Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился в минувшее воскресенье. ВС Азербайджана начали бомбить территорию НКР, подвергая интенсивному артиллерийскому обстрелу населенные пункты и воинские части. Под атаки попала и столица НКР — Степанакерт. Армянская сторона была вынуждена реагировать на действия противника и успешно отбросила его, однако на этом противостояние не завершилось. Военные действия в Нагорном Карабахе продолжаются четвертый день. ФАН следит за развитием событий.