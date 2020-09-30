Листерман назвал сумму, за которую познакомил Шейк с Роналду

Москва, 30 сентября. Известный сводник звезд Петр Листерман заявил, что познакомил модель Ирину Шейк с футболистом Криштиану Роналду за 100 тысяч долларов. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону для Youtube-канала журналиста.

Знакомство Ирины и Криштиану привело к серьезным отношениям. Российская модель и португальский спортсмен были вместе почти пять лет.

По словам Листермана, раньше его бизнес был более выгодный. Сейчас на дворе кризис, и богатые люди неохотно расстаются с деньгами ради новых отношений. Поэтому услуги Листермана подешевели на 70 тысяч долларов.

«Клиентов стало меньше. Но у меня в контракте есть пункт, что олигарх может отблагодарить меня в случае свадьбы», — добавил он.

Как пишет «Телепрограмма», сумма «благодарности» варьируется в пределах 100 тысяч долларов.

Сам Листерман заявил, что у него было много женщин. Сводник не может состоять в отношениях с одной женщиной дольше пяти лет. Каждый раз он выбирает молодую девушку до 25 лет.

Петру Листерману уже 62 года, благодаря своему агентству V.I.P.-знакомств он часто попадает в светскую хронику. В прошлом году Листерман утверждал, что голливудский актер Джонни Депп познакомился с петербургской танцовщицей с его помощью.

Ранее Листерман заявил, что знакомил журналистку Ксению Собчак с богатыми мужчинами в Москве.