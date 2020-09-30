Россия впервые подняла одновременно до 80 беспилотников в Сирии

Дамаск, 30 сентября. Россия впервые подняла в небо одновременно до 80 беспилотников в Сирии. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».

Министр пояснил, что Вооруженные силы России запускали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Сирии в рамках отработки системы воздушной разведки.

«У нас были моменты, когда у нас 75, 78 беспилотных летательных аппаратов одновременно находились в воздухе», — сообщил Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что во время нахождения беспилотников в воздухе Национальный центр управления обороной РФ в Москве мог видеть все цели и пуски, а также отслеживать траекторию.

«Если раньше мы смотрели в каких-то полуфантастических фильмах, вот они там видят, сегодня все это есть», — сказал министр обороны.

Шойгу подчеркнул, что такая система позволяет видеть результаты работы военных, поскольку всегда есть документальное подтверждение точности удара, передает «Царьград». Глава Минобороны добавил, что подобные системы есть и у других стран, однако они могут засечь лишь 20% данных, в то время как российская система фиксирует 80%.

Ранее Шойгу подвел итоги российской военной кампании в Сирии. Министр заявил, что за пять лет в этой стране российские военные полностью уничтожили террористов радикальной организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), передает НСН.

1 Организация запрещена на территории РФ.