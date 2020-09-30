Москва, 30 сентября. Российский политический эксперт, журналист и публицист Армен Гаспарян прокомментировал слова экс-премьера ДНР Александра Бородая о том, что Донецкая и Луганская народные республики в скором времени могут воссоединиться с Россией. Он согласился с представителем ДНР, отметив что рано или поздно РФ восстановится в своих исторических границах, пишет «Украина.ру».

Гаспарян подробно проанализировал политическую ситуацию на Украине и пришел к выводу, что Галиция, установив свою идеологию в стране, так и не смогла оказать никакого серьезного влияния на общественное мнение обычных украинцев. Он также обратил внимание, что в состав РФ войдут не только Донецкая и Луганская народные республики, но и вся территория юга Украины.

«Очевидно, что это должно быть одним государством. Несмотря на все вопли шумеров из пяти западноукраинских областей», — заявил политолог.

В качестве примера он привел исторический факт: напомнил, что во времена Гражданской войны в России люди, проживающие на территории современной Украины, быстро забывали о том, какие силы стояли у власти еще несколько дней назад.

ДНР и ЛНР объявили о независимости от Киева в 2014 году, когда в украинской столице произошел государственный переворот. Республики отказались подчиняться новым украинским властям, за что те развернули против них военную операцию.

Несмотря на это, республики Донбасса не намерены менять свое решение. Однако Киев продолжает рассматривать возможность вернуть их под свой контроль.