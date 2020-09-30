Журавко объяснил, почему молит бога о выздоровлении Порошенко

Киев, 30 сентября. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко на своем YouTube-канале пожелал бывшему президенту Украины Петру Порошенко скорейшего выздоровления, чтобы он смог предстать перед судом за содеянные преступления.

Порошенко ранее написал в своем Telegram-канале, что заразился коронавирусом нового типа. По этой причине политик вынужден был приостановить предвыборный тур по регионам. COVID-19 он назвал коварной болезнью.

Журавко пожелал Порошенко побороть недуг, чтобы затем сесть пожизненно в тюрьму за «страшные преступления перед человечеством». Экс-депутат отметил, что на пятом президенте Украины лежит ответственность за войну в Донбассе и за то, что «ушел Крым». На его совести «европеизация» и медицинская реформа.

«Вы грабили все пять лет мою любимую страну, вы ее просто фактически уничтожили. Всю страну превратили в кладбище. Города живых умирают, а города мертвых восстают, как грибы растут», — подчеркнул он.

Бывший депутат обвинил Порошенко в расколе страны.

«Я молю бога, чтобы вы были здоровы. Вы нужны нам, вы тот человек, который несет ответственность за эти преступления. Запомните, преступления эти срока давности не имеют», — объяснил свое обращение Журавко.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила новое уголовное дело в отношении бывшего президента. Оно касается сговора Порошенко с чиновниками Минфина Украины о предоставлении госгарантий по кредиту заводу «Кузница на Рыбальском». В материалах дела указывается, что политик, находясь на посту главы государства, злоупотреблял своим положением.

А 26 сентября, который был объявлен днем траура по погибшим в катастрофе Ан-26, Порошенко устроил банкет с салютом. Национальное горе не остановило экс-президента от празднования 55-летия.