Иностранки избили 10-летнюю девочку в Стамбуле за замечание

Стамбул, 30 сентября. Три гражданки Ливии сильно избили 10-летнюю девочку на детской площадке за замечание об отсутствии масок в общественном месте. Издание CNNturk сообщило подробности инцидента.

События разворачивались накануне вечером, 29 сентября, в одном из развлекательных центров стамбульского района Эсеньюрт. Во время игры с друзьями ребенок выключил свет в помещении, что не понравилось трем женщинам, находившимся там же. Они потребовали включить освещение — школьница подчинилась, но заметила, что дамы были без масок.

Девочка решила сделать замечание, напомнив, что, согласно распоряжению властей, в общественных местах нужно находиться в маске. Она убежала в другую комнату и решила снять нарушительниц на мобильный телефон. Такие действия разозлили женщин: загнав несовершеннолетнюю в отдаленную комнату и несколько раз ударив по животу и рукам, они отобрали у нее телефон.

«Затем они подошли и зажали мне горло, где-то минуты три я не могла дышать. Уборщица меня спасла, забрала мой телефон у них и отвела домой», — рассказала пострадавшая.

Родители девочки написали заявление в полицию, по факту случившегося инициирована проверка.

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