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Киевские политологи объяснили, почему Фокина выгнали из ТКГ по Донбассу

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Киевские политологи объяснили, почему Фокина выгнали из ТКГ по Донбассу

Офис президента Украины принял решение об увольнении Витольда Фокина с поста первого замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Киевские эксперты уверены — опытного политика выгнали за то, что он публично отказался назвать конфликт на востоке «войной с Россией», передает корреспондент ФАН из Киева.

Ведущие украинские СМИ сообщили, что в офисе президента уже принято решение исключить 87-летнего замглавы украинской делегации Витольда Фокина из ТКГ по Донбассу. Ранее в администрации главы страны заявили, что «неприятно поражены личными оценками и комментариями Фокина». Эту фразу масс-медиа приписывают президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Киевские политологи объяснили, почему Фокина выгнали из ТКГ по Донбассу

По мнению независимых киевских аналитиков, бывший премьер-министр Украины Фокин виноват только в одном — он осмелился публично говорить правду, что противоречит самой сути политики нынешних властей Украины. Сначала он дал интервью изданию «Страна.ua», в котором четко обозначил — нужна полная и всеобъемлющая амнистия для всех нынешних жителей ЛНР и ДНР. Только в этом случае, по мнению Фокина, Россия на переговорах могла бы отказаться от требования внести особый статус для Донбасса в Конституцию Украины.

Эти слова вызвали ярость у украинских националистов, которые уже тогда начали требовать увольнения Фокина из ТКГ, так как он, по их мнению, «ничего не понимает в ситуации в Донбассе». Фокину вменили в вину целый букет «преступлений»: «сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», «отрицание российской агрессии» и даже «участие в легализации террористических формирований в Донецкой и Луганской областях».

Многие уже тогда полагали, что дни Витольда Фокина в ТКГ сочтены — ведь офис президента традиционно «прогибается» под требования националистов. Однако бывший премьер не испугался и 29 сентября сам приехал в Верховную раду на заседание комитета по местному самоуправлению. Именно этот орган ранее принял «Постановление по местным выборам», которое заблокировало минский переговорный процесс с РФ и ЛДНР.

Витольд Фокин, придя на встречу комитета, попросил исправить это постановление — в противном случае переговорная группа не смогла бы начать работу. Но эту тему депутаты наотрез отказались обсуждать. И начали гневно упрекать пожилого политика за «пророссийскую позицию» и «отказ от интересов Украины». В итоге вышел грандиозный политический скандал.

Несмотря на попытки депутатов-националистов из «Голоса» и «Евросолидарности» устроить ему публичную порку, Фокин от своих слов не отрекся. Он подтвердил свой тезис про амнистию.

«Амнистия в Донбассе должна быть всеобщей. Только тогда она имеет хоть какой-то смысл, поскольку она деморализует противника и тем самым сохраняет сотни и тысячи жизней наших воинов», — заявил Фокин.

Более того, он даже многократно усилил эффект, заявив, что «никакой войны России с Украиной нет». В начале своей речи Фокин заявил:

«На востоке против Украины ведут войну боевики и наемники из почти 30 стран мира».

Киевские политологи объяснили, почему Фокина выгнали из ТКГ по Донбассу

Саму же Россию Фокин назвал «контрагентом», говоря о ее требовании провести выборы на Донбассе.

«Я не политик. И вынести какое-то определение этого не могу. Но никаких подтверждений, что в Донбассе идет война между Россией и Украиной, я лично пока что не вижу», — сказал он, отвечая на вопросы нардепов.

По его словам, «пятилетние топтания на одном месте» в вопросе разрешения конфликта в Донбассе — прямое следствие политики экс-президента Петра Порошенко. Фокин добавил, что все претензии, которые выдвигаются в его адрес, нужно предъявлять людям, которые подписывали Минские соглашения.

«Тезисы об амнистии и особом статусе заложены именно в этом документе», — заявил он.

Этим он переполнил чашу терпения националистов в комитете, который принял постановление с призывом к Зеленскому уволить Фокина.

Сам Витольд Фокин по итогам визита в Раду сообщил:

«Я хотел пояснить свою позицию, я надеялся, что меня услышат и поймут. Но, к сожалению, этого не произошло, а эта история четко показала, кто есть кто. Я благодарен тем, кто вчера проявил свою сущность и истинные намерения. Они пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины, во всех, кто против войны».

Киевские аналитики отметили — поступки бывшего премьер-министра вызывают огромное уважение. На то, чтобы решиться прийти к депутатам-националистам в Раду и четко отстаивать там свою позицию, нужно огромное гражданское мужество. И пускай Фокин вновь превратился в рядового украинского пенсионера, зато он наверняка запомнился десяткам тысяч сограждан тем, что единственный из нынешней власти отказался пойти наперекор своим принципам и врать напропалую прямо в лицо украинцам.

По мнению украинского публициста и блогера Юрия Ткачева, «само поведение пожилого политика вызывает огромное уважение».

«Несмотря на откровенную травлю, устроенную «грантоедами» в Раде, Фокин остался на своей, совершенно адекватной, позиции. Он заявил «соросятам» прямо в лицо — необходима всеобщая амнистия участников конфликта, нужны местные выборы в Донбассе. А переговоры по урегулированию конфликта бесконечно затягиваются. Во-первых — из несовершенства самих Минских соглашений, не обязательных к исполнению. Во-вторых — из-за отсутствия воли у власти их исполнять, в особенности у «бывшего гаранта конституции», зарабатывавшего на войне политические очки и огромные деньги, — отметил Ткачев. — Но главное — Фокин не увидел «ни одного подтверждения, что на востоке ведется война между РФ и Украиной». По итогу у меня к Фокину только один вопрос — зачем при всем этом он полез в это вонючее кубло, именуемое «украинской политикой»? Ясно же было, что это будет драка в формате «один против всех», безо всякой поддержки и защиты со стороны втянувшего его в это Зеленского. Впрочем, могла быть и такая логика — мол, «Фокин уже пожилой человек, не особенно чего-то боится и готов идти до конца, поскольку терять ему по большому счету нечего».

Киевские политологи объяснили, почему Фокина выгнали из ТКГ по Донбассу

Публицист Олеся Медведева отметила, что «морально тяжело было наблюдать, как недалекие люди, которые чихать хотели на Донбасс и его жителей, попытались устроить публичную порку опытному политику, первому премьеру независимой Украины».

«Пока эти дегенераты ходили под себя от злобы, Витольд Фокин пытался стабилизировать и перестроить нашу страну на независимый лад. Он пришел в комитет, чтобы попытаться изменить тупое постановление Рады, противоречащее Минским соглашениям и тормозящее переговоры. В итоге депутаты потребовали от Фокина отречься от своих слов про амнистию, выборы и особый статус Донбасса, — напомнила Медведева. — Депутаты были настолько не в адеквате, что начали задалбывать его вопросами «Чей Крым?» и «У нас война с Россией?», на что Фокин дал абсолютно адекватный ответ. Он сохранил свою принципиальность, за что ему честь и хвала. Он не поддался на тявканье и остался при своем мнении. Тот факт, что при этой власти, с такой позицией, по Донбассу изменений не будет, — это очевидно. Но гордость распирает за людей, которые все еще имеют силы и мужество бороться. Такие люди мотивируют нас продолжать делать то, что мы делаем, — призывать к миру».

Глава Украинского института политики Руслан Бортник отметил — критиков и оппонентов Фокина интересует лишь предвыборный пиар.

Киевские политологи объяснили, почему Фокина выгнали из ТКГ по Донбассу

«Требовать от дипломата, представляющего Украину в переговорном процессе, повторения политических клише в стиле «российско-украинская война», «Крым чей?» и так далее — это значит просто уничтожать его эффективность, лишать его переговорного мандата. О чем он сможет говорить в Минске? И главное — кто его будет слушать там после этого? — задался вопросом аналитик. — Да и вообще, депутаты-«соросята» пришли к Фокину не по адресу. Им было бы лучше попросить в офисе президента у Андрея Ермака директиву. Это такой документ — указание, рамка для переговоров, который утверждается в ОП и МИД для участников переговорной группы. Там все написано черным по белому! А если никаких рамок для украинской делегации в ТКГ и вовсе нет, то о чем вообще все эти переговоры? И для чего бюджет тратится на командировочные в Париж и Берлин для украинских переговорщиков? После увольнения Фокина стало понятно — и власть, и депутатов интересует только предвыборный пиар, а также разрушение переговорного процесса по Донбассу любой ценой».

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