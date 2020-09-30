Киевские политологи объяснили, почему Фокина выгнали из ТКГ по Донбассу

Офис президента Украины принял решение об увольнении Витольда Фокина с поста первого замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Киевские эксперты уверены — опытного политика выгнали за то, что он публично отказался назвать конфликт на востоке «войной с Россией», передает корреспондент ФАН из Киева.

Ведущие украинские СМИ сообщили, что в офисе президента уже принято решение исключить 87-летнего замглавы украинской делегации Витольда Фокина из ТКГ по Донбассу. Ранее в администрации главы страны заявили, что «неприятно поражены личными оценками и комментариями Фокина». Эту фразу масс-медиа приписывают президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По мнению независимых киевских аналитиков, бывший премьер-министр Украины Фокин виноват только в одном — он осмелился публично говорить правду, что противоречит самой сути политики нынешних властей Украины. Сначала он дал интервью изданию «Страна.ua», в котором четко обозначил — нужна полная и всеобъемлющая амнистия для всех нынешних жителей ЛНР и ДНР. Только в этом случае, по мнению Фокина, Россия на переговорах могла бы отказаться от требования внести особый статус для Донбасса в Конституцию Украины.

Эти слова вызвали ярость у украинских националистов, которые уже тогда начали требовать увольнения Фокина из ТКГ, так как он, по их мнению, «ничего не понимает в ситуации в Донбассе». Фокину вменили в вину целый букет «преступлений»: «сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», «отрицание российской агрессии» и даже «участие в легализации террористических формирований в Донецкой и Луганской областях».

Многие уже тогда полагали, что дни Витольда Фокина в ТКГ сочтены — ведь офис президента традиционно «прогибается» под требования националистов. Однако бывший премьер не испугался и 29 сентября сам приехал в Верховную раду на заседание комитета по местному самоуправлению. Именно этот орган ранее принял «Постановление по местным выборам», которое заблокировало минский переговорный процесс с РФ и ЛДНР.

Витольд Фокин, придя на встречу комитета, попросил исправить это постановление — в противном случае переговорная группа не смогла бы начать работу. Но эту тему депутаты наотрез отказались обсуждать. И начали гневно упрекать пожилого политика за «пророссийскую позицию» и «отказ от интересов Украины». В итоге вышел грандиозный политический скандал.

Несмотря на попытки депутатов-националистов из «Голоса» и «Евросолидарности» устроить ему публичную порку, Фокин от своих слов не отрекся. Он подтвердил свой тезис про амнистию.

«Амнистия в Донбассе должна быть всеобщей. Только тогда она имеет хоть какой-то смысл, поскольку она деморализует противника и тем самым сохраняет сотни и тысячи жизней наших воинов», — заявил Фокин.

Более того, он даже многократно усилил эффект, заявив, что «никакой войны России с Украиной нет». В начале своей речи Фокин заявил:

«На востоке против Украины ведут войну боевики и наемники из почти 30 стран мира».

Саму же Россию Фокин назвал «контрагентом», говоря о ее требовании провести выборы на Донбассе.

«Я не политик. И вынести какое-то определение этого не могу. Но никаких подтверждений, что в Донбассе идет война между Россией и Украиной, я лично пока что не вижу», — сказал он, отвечая на вопросы нардепов.

По его словам, «пятилетние топтания на одном месте» в вопросе разрешения конфликта в Донбассе — прямое следствие политики экс-президента Петра Порошенко. Фокин добавил, что все претензии, которые выдвигаются в его адрес, нужно предъявлять людям, которые подписывали Минские соглашения.

«Тезисы об амнистии и особом статусе заложены именно в этом документе», — заявил он.

Этим он переполнил чашу терпения националистов в комитете, который принял постановление с призывом к Зеленскому уволить Фокина.

Сам Витольд Фокин по итогам визита в Раду сообщил:

«Я хотел пояснить свою позицию, я надеялся, что меня услышат и поймут. Но, к сожалению, этого не произошло, а эта история четко показала, кто есть кто. Я благодарен тем, кто вчера проявил свою сущность и истинные намерения. Они пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины, во всех, кто против войны».

Киевские аналитики отметили — поступки бывшего премьер-министра вызывают огромное уважение. На то, чтобы решиться прийти к депутатам-националистам в Раду и четко отстаивать там свою позицию, нужно огромное гражданское мужество. И пускай Фокин вновь превратился в рядового украинского пенсионера, зато он наверняка запомнился десяткам тысяч сограждан тем, что единственный из нынешней власти отказался пойти наперекор своим принципам и врать напропалую прямо в лицо украинцам.

По мнению украинского публициста и блогера Юрия Ткачева, «само поведение пожилого политика вызывает огромное уважение».

«Несмотря на откровенную травлю, устроенную «грантоедами» в Раде, Фокин остался на своей, совершенно адекватной, позиции. Он заявил «соросятам» прямо в лицо — необходима всеобщая амнистия участников конфликта, нужны местные выборы в Донбассе. А переговоры по урегулированию конфликта бесконечно затягиваются. Во-первых — из несовершенства самих Минских соглашений, не обязательных к исполнению. Во-вторых — из-за отсутствия воли у власти их исполнять, в особенности у «бывшего гаранта конституции», зарабатывавшего на войне политические очки и огромные деньги, — отметил Ткачев. — Но главное — Фокин не увидел «ни одного подтверждения, что на востоке ведется война между РФ и Украиной». По итогу у меня к Фокину только один вопрос — зачем при всем этом он полез в это вонючее кубло, именуемое «украинской политикой»? Ясно же было, что это будет драка в формате «один против всех», безо всякой поддержки и защиты со стороны втянувшего его в это Зеленского. Впрочем, могла быть и такая логика — мол, «Фокин уже пожилой человек, не особенно чего-то боится и готов идти до конца, поскольку терять ему по большому счету нечего».

Публицист Олеся Медведева отметила, что «морально тяжело было наблюдать, как недалекие люди, которые чихать хотели на Донбасс и его жителей, попытались устроить публичную порку опытному политику, первому премьеру независимой Украины».

«Пока эти дегенераты ходили под себя от злобы, Витольд Фокин пытался стабилизировать и перестроить нашу страну на независимый лад. Он пришел в комитет, чтобы попытаться изменить тупое постановление Рады, противоречащее Минским соглашениям и тормозящее переговоры. В итоге депутаты потребовали от Фокина отречься от своих слов про амнистию, выборы и особый статус Донбасса, — напомнила Медведева. — Депутаты были настолько не в адеквате, что начали задалбывать его вопросами «Чей Крым?» и «У нас война с Россией?», на что Фокин дал абсолютно адекватный ответ. Он сохранил свою принципиальность, за что ему честь и хвала. Он не поддался на тявканье и остался при своем мнении. Тот факт, что при этой власти, с такой позицией, по Донбассу изменений не будет, — это очевидно. Но гордость распирает за людей, которые все еще имеют силы и мужество бороться. Такие люди мотивируют нас продолжать делать то, что мы делаем, — призывать к миру».

Глава Украинского института политики Руслан Бортник отметил — критиков и оппонентов Фокина интересует лишь предвыборный пиар.