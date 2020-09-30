Российскую чемпионку по пауэрлифтингу заставили доказывать свой пол

Санкт-Петербург, 30 сентября. Российскую чемпионку по пауэрлифтингу Анну Тураеву заставили доказывать свой пол в аэропорту. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

Тяжелоатлетка и призер многочисленных соревнований по пауэрлифтингу Анна Тураева была крайне обескуражена и оскорблена поведением сотрудников аэропорта, которые усомнились в ее половой принадлежности.

Неприятный инцидент произошел со спортсменкой, когда она летела в Краснодар из Санкт-Петербурга через Москву. Как вспоминает спортсменка, все началось в Санкт-Петербурге, где сотрудники аэропорта отказали ей в регистрации, ссылаясь на то, что в ее паспорте в графе пол отмечен «женский». По словам чемпионки, разбирательства начались на глазах у многочисленной толпы.

«Меня отчитывали как малолетнего ребенка, задавали личные вопросы, в роли кого я выступаю в жизни и в постели. Я сделала все, чтобы сотрудники поверили в мою природу, и чудо свершилось, меня пропустили на рейс», — вспоминает Тураева.

Прилетев в Москву, Анна попала в еще более страшную ситуацию, здесь ее встретили с агрессией. Тураева вспоминает, что чувствовала себя какой-то преступницей.

«Никакого уважения, никакого чувства такта, я уже не говорю о субординации. Я трудилась всю молодость и получала высокие награды в чемпионатах мира, работая кровью и потом для своей страны не для того, чтобы в итоге со мной так поступали», — обратилась она к авиакомпании.

В авиакомпании уже отреагировали на заявление Анны Тураевой. Руководство пообещало разобраться в случившемся и проверить действия сотрудников.

Анна Тураева является шестикратной чемпионкой мира, десятикратной чемпионкой Европы по пауэрлифтингу. Она рекордсменка мира, Европы и Евразии.