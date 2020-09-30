Бари Алибасов-младший заявил ФАН, что не собирается жениться на Ольге Шукшиной. Но если бы такой вопрос действительно возник, то он предпочел бы не ее, а внучку Лидии Федосеевой-Шукшиной Анну Трегубенко.

Сын знаменитого советского и российского музыканта и продюсера Бари Алибасова в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей поведал подробности того, как вообще возникла идея о замужестве дочери народной артистки РСФСР и что происходило дальше.

«Какое-то время назад на одной скандальной телепередаче, где встретились мой папа и Лида, кто-то пошутил, что мне надо бы жениться на Оле, — отметил Алибасов-младший. — Так как мозг Лидии Николаевны очень внушаем, она воспринимает и выдает потом практически все, что ей вкладывают в голову другие люди».

Поэтому заявление Федосеевой-Шукшиной о том, что Ольге нужно выйти замуж за Алибасова-младшего, так как у них много общего, — это лишнее доказательство того, насколько она подвержена влиянию со стороны окружающих, выразил уверенность собеседник Федерального агентства новостей.

«Пагубному, я бы сказал, влиянию, — подчеркнул он. — Потому что в том телешоу эту абсолютно никчемную шутку не показали, ее вырезали. И могу сказать, как я отшутился. Сказал, что я лучше бы на Ане [женился], она нормальная деваха, только уже занята. Да и у меня жена давно есть».

Так что, если уж Алибасову-младшему и пришлось бы делать такой выбор, то он бы остановился на Анне Трегубенко, дочери другой известной российской актрисы — Марии Шукшиной, так как считает ее самой адекватной из всей этой семьи.

«К сожалению, с сестрой Ольги Машей я не знаком, с ней только один раз виделся, — признался Бари. — В общем, мне из всех симпатична и возбуждает больше всех как женщина — внучка Лидии Николаевны Аня. Но, повторюсь, учитывая, что и у нее, и у меня все хорошо, не думаю, что в ближайшие десятилетия этому союзу быть».

При этом собеседник ФАН решил продолжить линию саркастического юмора и также в шутку предположил, что, так как у Анны есть права на легендарного режиссера, актера и писателя Василия Шукшина, то в будущем он смог бы продолжить «традицию своего рода».

«Как мой папа «отжал» якобы квартиру у Лиды, так, возможно, и я «отожму» права на Шукшина, — сказал Алибасов-младший. — Сначала, соответственно, влюблю Анну в себя, а потом сделаю так, чтобы она мне это подарила, чтобы не досталось каким-то ее родственникам».

В этой связи Бари вспомнил один культовый американский телесериал.

«Это как у [режиссера] Дэвида Линча, который через 25 лет снял новый сезон «Твин Пикса», — отметил он. — Я думаю, что такой героический поступок с таким же красивым ходом достоин проявиться только спустя четверть века. Так что, возможно, лет через 25 я отберу у Ани и права на самого Шукшина. Если к этому времени у нее еще будет существовать та семья, что есть сейчас».

Если же говорить серьезно, то вся эта шумиха с квартирой и разводом наглядно показывает, насколько внушаема Федосеева-Шукшина и насколько легко ей на ум приходят мысли, которые заложены другими людьми, сказал собеседник ФАН.

«Шутка о моей женитьбе на Ольге, в ответ на которую я отшутился про Аню, видимо, запала в голову к Лиде, и она решила повторить ее вслух, — пояснил он. — Но вы же понимаете, о чем это говорит? О том, что мозг Федосеевой-Шукшиной не способен отличать идиотизм от здравых вещей. А так как она все время находится рядом с Ольгой, то вполне возможно, что это является фундаментом ее интеллекта».

Интеллект актрисы — это интеллект тех, кто находится рядом с ней, уверен Алибасов-младший.

«Кстати, тут на мою страничку в Instagram была проведена массовая атака, — свидетельствует Бари. — Бухие и страшненькие подруги Ольги Шукшиной начали писать, какое я говно, и воевать с моими подписчиками. Если вы откроете мою страницу в Instagram, то увидите рекордное количество комментариев под одним из постов. За одну ночь — 150 штук! И все эти туповатые подружки Ольги пытаются меня оскорбить».

Почему вдруг ни с того, ни с сего проявилась такая активность, задался вопросом собеседник Федерального агентства новостей — почему «какие-то тупые шутки» сначала «лепит» Федосеева-Шукшина, но потом «люди атакуют его Instagram своими пошлыми комментариями»?

«Вывод тут очень простой, — подчеркнул Алибасов-младший. — Ольга прекрасно поняла, что окончательно прошляпила квартиру в Новой Москве. Она прошляпила возможность убить моего отца. Она прошляпила возможность получить полную монополию над своей матерью. Вот три главных момента. Все, на что ставила Ольга, она все прошляпила».

Когда «монашка, спасающаяся во Франции от наркомании», пытается воевать с главным бизнес-консультантом страны, каковым назвал себя собеседник ФАН, то выход из этого единоборства для него очевиден.

«Но Оленька попыталась, соответственно, атаковать меня и мою семью для того, чтобы разрушить их (Алибасова-старшего и Федосеевой-Шукшиной. — Прим. ФАН) брак, забрать мою квартиру и еще оставить все свои на тот момент, — сказал Бари-младший. — Никто ж не знает, что я по многим рейтингам самый крутой специалист по манипуляциям в России! Это очень узкая информация, которая есть только на специализированных сайтах».

По его словам, Ольга Шукшина всего этого, видимо, не знала и думала, что сможет «придурочного сынка с папой охмурить, обвинтить и обкрутить, получить свои сто два с половиной миллиона рублей и «отжать» свою квартирку».

«Веру в такой прекрасный конец ей внушила их адвокатесса [Юлия] Вербицкая, которая хоть и тоже не блистает умом, но на полногтя является смышленей, чем сама Ольга, — заявил Алибасов-младший. — Но все это пошло прахом».

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина заявила буквально следующее: «Ольге нужно выйти замуж за Бари-младшего. У них много общего. Они едины в своих целях. Кроме того, они оба против нашего счастья с Бари. И прилагают немало усилий, чтобы нас поссорить».

Народная артистка РСФСР уверена, что данный союз может стать одним из самых крепких в шоу-бизнесе, и она пообещала первой благословить его. Федосеева-Шукшина верит в то, что после этого будет, наконец, счастлива с Алибасовым-старшим, пишет «Собеседник».

25 сентября актрисе исполнилось 82 года, и она, тем не менее, рассказала о том, что муж не поздравил ее с днем рождения.

Спустя четыре дня стало известно, что члены звездной семьи передумали разводиться, о чем упорно велись разговоры в течение нескольких последних месяцев, и останутся супругами, коими являются с ноября 2018 года.