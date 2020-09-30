Депутат от партии Зеленского предложил ввести понятие «российского языка»

Киев, 30 сентября. Депутат Рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил выделить загрязненный украинской лексикой русский язык в отдельный «украинский русский язык». Об этом он сказал на передаче «Хард с Влащенко», которая транслировалась телеканалом «Украина 24».

Политик уверен, что «украинский русский» сильно отличается от литературного русского языка.

«Я, как филолог по первому образованию, точно совершенно убежден, что русский язык в Украине меняется», — пояснил Потураев.

По его мнению, в перспективе он станет отдельным языком. Получается, что в современной России — российский язык, а на Украине — «украинский русский», добавил Потураев.

При этом депутат от партии Владимира Зеленского признался, что в домашней обстановке использует смесь русского и украинского языков.

Напомним, что на Украине государственным языком является украинский. На официальном языке должны разговаривать политики, чиновники, военные, медики и работники образования. С 2021 года на украинский язык переходит сфера обслуживания, в том числе кинотеатры и книгоиздательский бизнес.

Во всех украинских школах образование ведется на украинском языке. Такие изменения возмутили представителей национальных меньшинств, в основном проживающих в Западной Украине. Это охладило отношения Киева с Венгрией и Румынией.