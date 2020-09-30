В Федерации рестораторов оценили запрет на включение чаевых в чек

В Федерации рестораторов и отельеров оценили новые требования Роспотребнадзора к работе заведений общественного питания. Как отмечают президент и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и Вадим Прасов, каких-либо новаций в этом документе нет. А если говорить о запрете на включение чаевых в чек, многие рестораны уже давно этого не делают. Подробнее — в материале ФАН.

Игра по новым правилам

С 1 января 2021 года в сфере общественного питания начнут действовать новые правила. Как сообщили в Роспотребнадзоре, теперь заведения не смогут включать в чек платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд. Попадают под это правило и чаевые.

«Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг, когда к стоимости блюд из меню прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание», — говорится в разъяснении Роспотребнадзора.

При этом рестораны могут предложить клиентам приобрести «услуги по организации досуга». Потребитель вправе от оплаты дополнительных услуг отказаться, а если они уже оплачены, потребовать возврата средств.

С 2021 года заведения общественного питания также должны информировать клиентов о:

перечне услуг и условиях их оказания;

наименованиях блюд с указанием способов их приготовления, основных ингредиентах;

пищевой ценности продукции, то есть о калорийности, белках, жирах, углеводах, а также витаминах.

Также нужно довести до сведения клиента информацию об объеме или весе порции, «емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции и объеме ее порции». Кроме того, сохраняется прежнее правило: в заведениях должна быть книга жалоб и предложений, которую необходимо предоставить гостю по его требованию.

Мнения экспертов

Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал новые правила Роспотребнадзора.

«Там нового ничего нет. <…> Чаевые — это не услуга. Там вопрос об услугах, то есть вы не имеется права в стоимость включать неоговоренное дополнительное обслуживание», — сказал Игорь Бухаров.

Если же говорить о запрете на включение чаевых в чек строкой «обслуживание» — да, делать этого нельзя, добавил Прасов. Однако, по его словам, этот вопрос был решен еще 15 лет назад.

Вице-президент ФРиО Вадим Прасов в свою очередь добавил, что большинство ресторанов давно не включает чаевые в счет.

«Там (в правилах. — Прим. Ред.) нет ничего нового. Это касается небольшой части ресторанов, которая включала чаевые в счет. Основная масса не делала этого и ранее. <…> А теперь этого делать нельзя», — объяснил Прасов.

Саму идею о запрете включения чаевых в счет клиента Вадим Прасов поддерживает.

«Я тоже не считаю, что включать чаевые в счет — это правильно. Просто есть заведения, которые работали по-другому», — резюмировал эксперт.

Напомним, октябрь станет последним месяцем, когда в заведениях общественного питания можно курить кальян. С 30 октября в отношении всей никотиносодержащей продукции начнет действовать тот же порядок, что и для сигарет. Для курения кальянов должны появиться отдельные заведения, где продавать напитки и готовые блюда будет запрещено.