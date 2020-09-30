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Манукян «криком души» поддержал Шукшину, раскритиковавшую «клубничку» на ТВ

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Манукян «криком души» поддержал Шукшину, раскритиковавшую «клубничку» на ТВ

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России (ОПРФ), блогер Вадим Манукян поддержал заслуженную артистку РФ Марию Шукшину, которая подвергла критике шоу о звездах на федеральных телеканалах за обилие «клубнички». Шукшина через свой Instagram обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и к патриарху Кириллу с открытым письмом, в котором попросила принять меры против заражения общества «вирусом бескультурья».

Претензии у Шукшиной вызвали телепрограммы «Андрей Малахов. Прямой эфир» («Россия 1»), «Пусть говорят» (Первый канал) и «Звезды сошлись». Авторов этих шоу Шукшина обвинила в развращении людей. Ранее с аналогичными претензиями неоднократно выступал эксперт по шоу-бизнесу Вадим Манукян. В колонке для ФАН блогер «криком души» поддержал Марию Шукшину.

Манукян «криком души» поддержал Шукшину, раскритиковавшую «клубничку» на ТВ

Крик души. Колонка Вадима Манукяна

«Открытое письмо к властям светским и духовным», написанное Марией Шукшиной, стало для меня отправной точкой. Мария еще в 2018 году впервые заговорила о засилье на нашем ТВ развлекательных шоу низкого качества, чем, разумеется, меня очень воодушевила. Долгое время я говорил об этих проблемах практически в одиночку, но последнее время с радостью вижу, что число моих сторонников растет.

Телешоу о звездах: История болезни

Свою позицию по поводу качества телевизионных шоу я впервые высказал 1 января 2017 года, разбирая неутешительные итоги новогодних программ. Тогда речь шла в основном о Первом канале. Мое обращение вызвало широкий резонанс и, главное, привело к определенным успехам. Контент развлекательной сетки вещания канала начал меняться в лучшую сторону.

Самое любопытное, что другие каналы, словно ощутив свежий ветер, тоже начали менять свои шоу, отказываясь от наиболее одиозных фриков-персонажей. Меня даже пригласили на пилотный выпуск программы «Звезды сошлись». Видимо, хотели похвастаться, что и до них дошло дуновение ветра перемен на ТВ. Однако продлились эти перемены недолго. Посмотрите, во что это шоу превратилось сейчас, и у вас не останется вопросов.

В 2018 году, будучи членом экспертного совета по СМИ при Госдуме, я снова поднял тему деградации развлекательных программ, выходящих на федеральных каналах. Какие-то, извините, Гогены Солнцевы и прочие странные личности заполонили тогда эфир у Андрея Малахова. На волне резонанса дошло даже до официального запроса в ВГТРК со стороны депутата Госдумы Михаила Земцова. И снова, надеюсь, мне удалось как-то повлиять на формирование телевизионного контента: были замечены позитивные изменения.

Через некоторое время не выдержала уже Мария Шукшина. При этом хочу обратить внимание: сейчас она конкретизировала свои претензии, но некоторые телезрители вдруг отказали ей в праве высказываться на эту тему. Вижу десятки комментариев под ее письмом, дескать, вся ее семья «такая» — по шоу ходят. Но ведь сама Мария в этих шоу давно не участвует! Почему же она не вправе возмутиться по поводу бесконечных телепрограмм, в которых полощут грязное белье звезд, в том числе задевая честь ее семьи?!

Телешоу давно критикуют за обилие «клубнички» из жизни звезд

Как с цепи сорвались

Надо сказать, в пандемию COVID-19 телевидение несколько изменило тон: развлекательные шоу немного сменили свою окраску и стали более приличными. Даже начали затрагивать действительно важные для страны проблемы. Но продлилось это, увы, недолго.

Со стартом нового телевизионного сезона, который обычно отсчитывают с сентября, все снова словно с цепи сорвались. В развлекательных шоу начался такой ад, что уже непонятно — это федеральное телевидение или забывшие все приличия YouTube-каналы?

Если наше ТВ решило так конкурировать с Интернетом, пора это как-то остановить. Пусть фрики остаются в Сети и по мере сил и возможностей развлекают там свою невзыскательную аудиторию, но не лезут на ТВ, финансируемое в том числе из наших налогов.

Пока же мы видим другое. В называющей себя «революционной» программе «На самом деле» (Первый канал) какая-то неизвестная дама решила попиариться на откровенной клубничке — сексе с известным стриптизером. Предприимчивая гражданка не постеснялась принести в студию «тематическое» хоум-видео, а редакторы не постеснялись показать все это в эфире.

У Малахова в «Прямом эфире» снова какой-то гарем, аферисты, любовный треугольник и «утопленная» дочь известного артиста Владимира Конкина!

В «Звездах сошлись» уже неоднократно пускали слезу по поводу «загубленного» Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП; снова бередят память великого Алексея Баталова и пиарят «пластическую копию» Ольги Бузовой! И так далее и тому подобное!

ТВ — визитная карточка страны

Послушайте: это уже просто крик души! Почему большая тройка наших ведущих федеральных телеканалов снова скатывается в ад?! Зачем нам все эти аферисты, фрики и кухонные разборки? Если вы — визитная карточка страны, создавайте качественный контент в развлекательной сетке, а не превращайте федеральное ТВ в откровенную помойку!

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