В Белоруссии рассказали, зачем суд в Гааге просят разобраться с Лукашенко

Попытка возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко в Международном уголовном суде носит исключительно информационный характер. Об этом ФАН заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

На суд Гааги

Белорусская оппозиция подала петиции в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело в отношении Лукашенко. Об этом говорится в Telegram-канале движения «Страна для жизни».

Сообщается, что петиция является ответом на якобы захват власти в Белоруссии Александром Лукашенко и подавление им незаконных митингов. При этом особо отмечается, что документ подписали более 37 тысяч человек из 102 стран мира.

«Мы призываем Международный уголовный суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко за преступления против человечества», — говорится в сообщении.

Документы в Гаагу были направлены из Канады.

Информационный вброс против Лукашенко

Как отметил Андрей Сыч, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская остается в заложниках европейского «гостеприимства». Принимающая сторона полностью модерирует ее действия и заявления исходя из конъюнктуры.

«Еще в середине сентября супруга блогера выступала с громким обещанием о гарантии личной безопасности для Александра Лукашенко. Сегодня мы видим цену ее словам и уровень контроля ситуации. На редкость заурядная девушка не вызывает расположения и интерес общества, его приходится формировать искусственно. Для этого в первую очередь и создаются крупные информационные поводы с включением в заголовок ее фамилии. Наверняка о многих акциях ей сообщают постфактум», — пояснил Андрей Сыч.

По его мнению, попытка возбудить уголовное дело против Лукашенко в Международном уголовном суде носит исключительно медийные задачи. Она будет иметь эффект «кругов на воде», как и остальные внешние креативные выпады в сторону Белоруссии.

«Сбор 37 тысяч подписей из 102 стран мира вызывает улыбку в адрес организаторов. Очевидно, сбор подписей проходил среди тех, кто уже выбрал свою «Страну для жизни». На родине об этой инициативе никто не слышал», — заключил Андрей Сыч.

В Белоруссии с 9 августа идут митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лидер республики заявил, что акции протеста управлялись из-за границы. Глава страны отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.