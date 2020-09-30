Москва, 30 сентября. В крупнейших российских городах подорожали новые квартиры. Об этом свидетельствуют данные портала «Мир квартир».

За третий квартал 2020 года во всех крупных городах России стоимость жилья в строящихся домах заметно выросла. Во Владивостоке, Иркутске, Москве, Омске и Томске взлет наиболее заметен, цены поднялись на 7-8%.

«Такая динамика роста цен на жилье обусловлена условиями доступной ипотеки на новостройки. За последние три месяца в 70 российских городах цены увеличились на 3%, а с начала года на 9%», — объясняют аналитики рынка недвижимости.

Всего было исследовано 70 муниципалитетов страны с населением более 300 тысяч человек. На жилье в новых домах цены выросли в 64 городах, в пяти снизились, в одном городе цены на недвижимость остались на прежнем уровне.

Так, цены на жилье на 6% снизились в Магнитогорске, на 2% — в Самаре, на 1,7% — в Кургане, на 0,6% — во Владикавказе.

В столице средняя цена за квадратный метр жилплощади составила 238 тысяч рублей, а средняя цена квартиры — 14,08 миллионов рублей.

Купить квартиру можно гораздо дешевле, если рассматривать не такие популярные территории. К примеру, в городе Инта в Коми недавно была выставлена квартира стоимостью 145 тысяч рублей, ее площадь составила 69 квадратных метров.