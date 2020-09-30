СМИ Африки отметили выделение РФ средств для помощи пяти странам континента

Банги, 30 сентября. Центральноафриканские СМИ позитивно отметили намерение России внести в 2020 году добровольный целевой взнос в фонд Всемирной продовольственной программы ООН для оказания гуманитарной помощи Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Республике.

Решение о выделении средств на помощь африканским странам принято на заседании Правительства РФ, прошедшего 16 сентября.

Такой шаг позитивно скажется на двусторонних отношениях с перечисленными государствами и укрепит позиции России на африканском континенте. Кроме того, он отвечает принципам сотрудничества с ВПП ООН, которое является одним из приоритетных направлений международной гуманитарной деятельности России. Он доказывает ответственное отношение Москвы к гуманитарным ценностям мирового сообщества.

Следует отметить, что со стороны России — это не первая помощь африканским государствам в текущем году. Так, в начале сентября борт МЧС РФ доставил гуманитарный груз для борьбы с пандемией COVID-19 в ЦАР, Конго и Зимбабве. Африканским странам были переданы средства индивидуальной защиты и дезинфекторы.

Также в апреле РФ выделила 10 миллионов долларов для помощи странам Восточной Африки, пострадавшим от сильнейшего нашествия саранчи.