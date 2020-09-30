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Нагорный Карабах

«Рабочая партия Курдистана» воюет на стороне Армении: так ли это?

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«Рабочая партия Курдистана» воюет на стороне Армении: так ли это?

Почти одновременно с появлением новостей об участии сирийских наемников на стороне Азербайджана стали всплывать обвинения и в адрес Армении. Государственные турецкие СМИ обвинили Ереван в размещении трех сотен боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на территории Нагорного Карабаха.

Казалось бы, на глазах развивается очередной этап информационной войны, соседствующий с эскалацией на поле боя. Однако обвинения появились не на пустом месте.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» разбирается, есть ли в Нагорном Карабахе отряды «Рабочей партии Курдистана» и насколько справедливы обвинения со стороны турок.

Курды в Армении

Согласно заявлениям турецких и азербайджанских источников, еще в июле Армения перекинула 300 боевиков «Рабочей партии Курдистана» в Нагорный Карабах: там они разбили тренировочные лагеря и якобы готовят отряды Армии обороны Арцаха и армянские подразделения для участия в боевых действиях против азербайджанских войск.

Эту же версию официально поддержал посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим. Он и вовсе утверждает, что Ереван вооружил бригады РПК.

Иерархия РПК

Обвинители утверждают, что к делу причастен посол Армении в Ираке Храчя Поладян, который договорился с талабанистами в Сулеймании о перекидывании отрядов «Рабочей партии Курдистана» в Нагорный Карабах. Кроме Армении винят всех соседей — например, Иран.

Роль Ирана

С момента старта турецкой операции «Тигриный коготь» в Иракском Курдистане в середине июня этого года Вооруженные силы Исламской Республики Иран (ИРИ) поддерживали деятельность турок в борьбе против «Рабочей партии Курдистана». Иранская артиллерия неоднократно вела огонь по позициям курдских боевиков, а силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) даже провели учения «Сил курдских мучеников» по противодействию диверсионным группам РПК.

Переброска боевиков РПК в Нагорный Карабах

Три дня назад появились первые сообщения о размещении 82 бригады ВС ИРИ на северо-западе страны для противодействия курдским вооруженным формированиям. Примерно тогда же появились заявления, что Иран предоставил коридор для переброски отрядов РПК в Нагорный Карабах.

Учитывая то, что Иран открыто поддержал территориальные притязания Баку в армяно-азербайджанском конфликте, тезис о предоставлении коридора в Нагорный Карабах выглядит, по меньшей мере, странно. Если же посмотреть на карту, то сомнений становится еще больше: для того, чтобы предоставить РПК этот коридор, — даже через территорию Армении — иранцам необходимо обеспечить доставку курдских боевиков, как минимум, в центр страны.

Непонятно, для чего это нужно Тегерану, где никто, мягко говоря, не питает симпатий к последователям идеологии Оджалана. Да и курды туда смогли бы добраться и так.

Эффект бумеранга

После старта турецкой операции «Тигриный коготь» в Иракском Курдистане местные вооруженные отряды предсказуемо начали мигрировать на другие территории.

В середине июля появилась информация о создании двух лагерей «Рабочей партии Курдистана» на территории Нагорного Карабаха. Вот только целью их было не участие в конфликте на стороне Армии обороны Арцаха, а подготовка к проведению терактов на газопроводе Баку - Джейхан.

Вот только упомянутый газопровод проходит через территорию Грузии в обход Армении и никакого отношения к боевому применению отрядов «Рабочей партии Курдистана» против азербайджанцев в Нагорном Карабахе не имеет.

Газопровод

Одно и то же из раза в раз

В 2016 году турецкая газета Yeni Shafak уже заявляла о гибели членов «Рабочей партии Курдистана» в Нагорном Карабахе. Тогда же звучали заявления о переброске боевиков из лагерей подготовки в Сирии и Ираке на территорию Армении через гору Агри (Арарат).

Слухи о появлении некой «базы РПК», которую создали выходцы из иракского Кандила в горах Нагорного Карабаха, появились тогда же. Позиция турецких изданий, муссирующих эти слухи, следующая: «Армения позволила террористам РПК разместить лагеря на территориях, оккупированных с помощью России, чтобы воспользоваться их силой в случае необходимости».

В апреле 2019 года появилась другая версия — в ряды «Рабочей партии Курдистана» вступили потомки армянских беженцев, бежавших в Левант после геноцида армян 24 апреля 1915 года. И именно эти армяне сформировали отдельные «батальоны» — причем, один из них был создан якобы в годовщину геноцида. Этот батальон на данный момент является составной частью «Сирийских демократических сил».

В виду отсутствия доказательств, в случае с присутствием «Рабочей партии Курдистана» сойдет — по мнению сторонников этой теории — мотивация и жажда исторической справедливости.

Вот только сложно в один ряд ставить последователей учения Оджалана и жаждущих возмездия потомков армянских переселенцев, которые с малых лет воспитывались на рассказах о необходимости поквитаться за события вековой давности.

Но они там есть:

Отряды «Рабочей партии Курдистана» действуют в том числе и в восточных провинциях Турции вдоль границы с Арменией. Например, фотографии ниже сделаны в приграничном городе Карс в июне 2017 года. Группу боевиков ликвидировали во время очередной контртеррористической операции.

Зачастую под одну гребенку с «Рабочей партией Курдистана» гребут организацию ASALA — «Армянскую тайную армию освобождения Армении».

Армянская тайная армия освобождения Армении

Отряды АСАЛА участвовали в боевых действиях на стороне курдских подразделений в операции «Источник мира», которую проводила Турция в сирийском Африне в 2018 году.

Среди жителей Нагорного Карабаха хватает лиц, симпатизирующих делу АСАЛА. Идеи о «Великой Армении», в которую войдут территории Восточной Турции, Северного Ирана, Нахичевань и Нагорный Карабах, достаточно соблазнительны для националистов всех мастей.

Вот только ставить в единый ряд «Рабочую партию Курдистана» и «Армянскую тайную армию освобождения Армении» неверно. Мысль о том, что боевики РПК зачем-то тренируют и готовят Вооруженные силы Армении, вызывает недоумение: а зачем? Разве у армянской армии — как и Армии обороны Арцаха — отсутствует мотивация? Эти силы лишены возможности участвовать в учениях и совместных мероприятиях боевой подготовки?

Ни одно уважающее себя государство не допустит на свою территорию вооруженные формирования с существующей на протяжении десятков лет идеологией, утвержденной структурой и неподконтрольным командованием. В мировой политике подобное ведет к потере лица и допустимо лишь в случае угрозы потери государственности. А она Армении не грозит.

Операции Турции в Северном Ираке действительно спровоцировали миграцию отрядов РПК. Только речь идет не о полноценных бригадах, а небольших отрядах до 10 человек максимум, которые разрозненно добираются либо через территорию Ирана, либо Турции в Армению (причем, это не самый ближний свет).

Слухи о таинственных «базах» и «лагерях» РПК в Нагорном Карабахе ничем не подтверждаются уже четыре года. Спорадические новости об убитых членах РПК на территории Армении появляются с завидной регулярностью и изредка сопровождаются фотографиями.

Вот только это не показатель: вынашиваемые руководством террористической организации планы по выводу из строя газопровода подтверждают отсутствие у РПК планов по участию в нагорно-карабахском конфликте.

Bonus dux bonum reddit militem (лат. У хорошего военачальника хорошее войско).

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