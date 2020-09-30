«Рабочая партия Курдистана» воюет на стороне Армении: так ли это?

Почти одновременно с появлением новостей об участии сирийских наемников на стороне Азербайджана стали всплывать обвинения и в адрес Армении. Государственные турецкие СМИ обвинили Ереван в размещении трех сотен боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на территории Нагорного Карабаха.

Казалось бы, на глазах развивается очередной этап информационной войны, соседствующий с эскалацией на поле боя. Однако обвинения появились не на пустом месте.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» разбирается, есть ли в Нагорном Карабахе отряды «Рабочей партии Курдистана» и насколько справедливы обвинения со стороны турок.

Курды в Армении

Согласно заявлениям турецких и азербайджанских источников, еще в июле Армения перекинула 300 боевиков «Рабочей партии Курдистана» в Нагорный Карабах: там они разбили тренировочные лагеря и якобы готовят отряды Армии обороны Арцаха и армянские подразделения для участия в боевых действиях против азербайджанских войск.

Эту же версию официально поддержал посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим. Он и вовсе утверждает, что Ереван вооружил бригады РПК.

#Armenia deploys terrorists to occupied areas, Azerbaijan's envoy to Ankara says



They brought terrorist groups including PKK and ASALA to the occupied Nagorno-Karabakh region and provided them with weapons, Khazar Ibrahim said in an interview. pic.twitter.com/chtnCGiRZ5 — EHA News (@eha_news) September 29, 2020

Обвинители утверждают, что к делу причастен посол Армении в Ираке Храчя Поладян, который договорился с талабанистами в Сулеймании о перекидывании отрядов «Рабочей партии Курдистана» в Нагорный Карабах. Кроме Армении винят всех соседей — например, Иран.

Роль Ирана

С момента старта турецкой операции «Тигриный коготь» в Иракском Курдистане в середине июня этого года Вооруженные силы Исламской Республики Иран (ИРИ) поддерживали деятельность турок в борьбе против «Рабочей партии Курдистана». Иранская артиллерия неоднократно вела огонь по позициям курдских боевиков, а силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) даже провели учения «Сил курдских мучеников» по противодействию диверсионным группам РПК.

Три дня назад появились первые сообщения о размещении 82 бригады ВС ИРИ на северо-западе страны для противодействия курдским вооруженным формированиям. Примерно тогда же появились заявления, что Иран предоставил коридор для переброски отрядов РПК в Нагорный Карабах.

????Iran, Syria 82 Brigade was deployed in the Iran-Turkey border to fight the PKK-PJAK.



•Local sources claim that with this move, Iran opened a corridor to place the #PKK terrorists in the "Karabakh" region.#Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/9BmDUXLXty — Turkey In The World (@TRintheworld) September 27, 2020

Учитывая то, что Иран открыто поддержал территориальные притязания Баку в армяно-азербайджанском конфликте, тезис о предоставлении коридора в Нагорный Карабах выглядит, по меньшей мере, странно. Если же посмотреть на карту, то сомнений становится еще больше: для того, чтобы предоставить РПК этот коридор, — даже через территорию Армении — иранцам необходимо обеспечить доставку курдских боевиков, как минимум, в центр страны.

Непонятно, для чего это нужно Тегерану, где никто, мягко говоря, не питает симпатий к последователям идеологии Оджалана. Да и курды туда смогли бы добраться и так.

Эффект бумеранга

После старта турецкой операции «Тигриный коготь» в Иракском Курдистане местные вооруженные отряды предсказуемо начали мигрировать на другие территории.

В середине июля появилась информация о создании двух лагерей «Рабочей партии Курдистана» на территории Нагорного Карабаха. Вот только целью их было не участие в конфликте на стороне Армии обороны Арцаха, а подготовка к проведению терактов на газопроводе Баку - Джейхан.

In the past month, the #PKK Terrorist Organization, which has suffered great losses in the operations of the #TurkishArmy, has set up new camps in #Armenia two weeks ago to sabotage the #Baku - Ceyhan Oil and Gas lines. PKK has Training Camps in occupied #Karabakh. #Azerbaijan pic.twitter.com/7bplGFbzS7 — Dr. Abdullah Manaz (@AbdullahManaz) July 18, 2020

Вот только упомянутый газопровод проходит через территорию Грузии в обход Армении и никакого отношения к боевому применению отрядов «Рабочей партии Курдистана» против азербайджанцев в Нагорном Карабахе не имеет.

Одно и то же из раза в раз

В 2016 году турецкая газета Yeni Shafak уже заявляла о гибели членов «Рабочей партии Курдистана» в Нагорном Карабахе. Тогда же звучали заявления о переброске боевиков из лагерей подготовки в Сирии и Ираке на территорию Армении через гору Агри (Арарат).

Armenia Places PKK Terrorists In Nagorno-Karabakh To Gain Advantage https://t.co/tL4HZTJVwF pic.twitter.com/9rSIwnDusZ — History of Truth (@historyoftruth) February 23, 2016

Слухи о появлении некой «базы РПК», которую создали выходцы из иракского Кандила в горах Нагорного Карабаха, появились тогда же. Позиция турецких изданий, муссирующих эти слухи, следующая: «Армения позволила террористам РПК разместить лагеря на территориях, оккупированных с помощью России, чтобы воспользоваться их силой в случае необходимости».

В апреле 2019 года появилась другая версия — в ряды «Рабочей партии Курдистана» вступили потомки армянских беженцев, бежавших в Левант после геноцида армян 24 апреля 1915 года. И именно эти армяне сформировали отдельные «батальоны» — причем, один из них был создан якобы в годовщину геноцида. Этот батальон на данный момент является составной частью «Сирийских демократических сил».

В виду отсутствия доказательств, в случае с присутствием «Рабочей партии Курдистана» сойдет — по мнению сторонников этой теории — мотивация и жажда исторической справедливости.

Вот только сложно в один ряд ставить последователей учения Оджалана и жаждущих возмездия потомков армянских переселенцев, которые с малых лет воспитывались на рассказах о необходимости поквитаться за события вековой давности.

Но они там есть:

Отряды «Рабочей партии Курдистана» действуют в том числе и в восточных провинциях Турции вдоль границы с Арменией. Например, фотографии ниже сделаны в приграничном городе Карс в июне 2017 года. Группу боевиков ликвидировали во время очередной контртеррористической операции.

8 #pkk terrorists killed by Turkish troops in Turkish border city of #Kars, near #Armenia. pic.twitter.com/lxAJYNMgls — Cemal Acar (@Acemal71) June 4, 2017

Зачастую под одну гребенку с «Рабочей партией Курдистана» гребут организацию ASALA — «Армянскую тайную армию освобождения Армении».

Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA) training camp in North Lebanon. The ASALA was founded by PFLP member Hagop Hagopian and, similar to the PKK, fought during the Beirut siege alongside the PLO and Lebanesr National Movement. pic.twitter.com/ScIAPQMHrB — Arab Revolutionaries (@jabhatalshabiya) June 9, 2020

Отряды АСАЛА участвовали в боевых действиях на стороне курдских подразделений в операции «Источник мира», которую проводила Турция в сирийском Африне в 2018 году.

Среди жителей Нагорного Карабаха хватает лиц, симпатизирующих делу АСАЛА. Идеи о «Великой Армении», в которую войдут территории Восточной Турции, Северного Ирана, Нахичевань и Нагорный Карабах, достаточно соблазнительны для националистов всех мастей.

Вот только ставить в единый ряд «Рабочую партию Курдистана» и «Армянскую тайную армию освобождения Армении» неверно. Мысль о том, что боевики РПК зачем-то тренируют и готовят Вооруженные силы Армении, вызывает недоумение: а зачем? Разве у армянской армии — как и Армии обороны Арцаха — отсутствует мотивация? Эти силы лишены возможности участвовать в учениях и совместных мероприятиях боевой подготовки?

Ни одно уважающее себя государство не допустит на свою территорию вооруженные формирования с существующей на протяжении десятков лет идеологией, утвержденной структурой и неподконтрольным командованием. В мировой политике подобное ведет к потере лица и допустимо лишь в случае угрозы потери государственности. А она Армении не грозит.

Операции Турции в Северном Ираке действительно спровоцировали миграцию отрядов РПК. Только речь идет не о полноценных бригадах, а небольших отрядах до 10 человек максимум, которые разрозненно добираются либо через территорию Ирана, либо Турции в Армению (причем, это не самый ближний свет).

Слухи о таинственных «базах» и «лагерях» РПК в Нагорном Карабахе ничем не подтверждаются уже четыре года. Спорадические новости об убитых членах РПК на территории Армении появляются с завидной регулярностью и изредка сопровождаются фотографиями.

Вот только это не показатель: вынашиваемые руководством террористической организации планы по выводу из строя газопровода подтверждают отсутствие у РПК планов по участию в нагорно-карабахском конфликте.

Bonus dux bonum reddit militem (лат. У хорошего военачальника хорошее войско).