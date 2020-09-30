МИД РФ обвинил ОЗХО в ангажированности в ситуации с Навальным

Москва, 30 сентября. Принимая во внимание политическую ангажированность и предвзятость техсекретариата ОЗХО, в новом докладе организации обязательно будет зафиксировано наличие отравляющего вещества «Новичок» в анализах российского блогера Алексея Навального. С соответствующим заявлением выступил МИД РФ.

«Не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах Навального, отобранных техсекретариатом в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми ее участниками», — пояснили дипломаты.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что на данный момент Германия, Швеция и Франция по-прежнему не ответили РФ на обращения, направленные им в связи с ситуацией вокруг Навального.

Кроме того, отсутствуют не только ответы на запросы правительства, но и обращения по линии Генпрокуратуры РФ. Однако примечательно, что надзорное ведомство обращалось в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в больницу к российскому блогеру Алексею Навальному является попыткой политизации сложившейся ситуации.