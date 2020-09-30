Мишустина попросили отменить накопительную часть пенсии

Москва, 30 сентября. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить накопительную часть пенсии, соответствующее письмо размещено на сайте ФНПР.

Как следует из письма, вопрос с накопительной частью пенсии приводит к «правовым коллизиям», поскольку из системы пенсионного страхования исключили параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, но оставили накопительный компонент.

Согласно законодательству, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития может составлять 12 лет для мужчин и 15 для женщин. Но в 2015 году этот показатель для накопительного компонента был установлен на уровне 19 лет, при этом ежегодно срок увеличивается и к 2021 году составит 22 года.

В ФНПР считают, что эта ситуация «дискредитирует идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных». Представители профсоюзов предлагают отказаться от увеличения ожидаемого периода выплаты и убрать накопительный компонент из системы пенсионного страхования.

Ранее правительство РФ предложило увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2021 году на полгода — до 264 месяцев. По данным Минтруда, повышение производится с целью постепенного доведения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до реальных значений продолжительности жизни будущих получателей выплат.

Ранее телеканал «360» сообщил, что перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца 2020 года.