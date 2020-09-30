Байден обвинил Трампа в паникерстве из-за коронавируса

Кливленд, 30 сентября. Кандидат в президенты США Джозеф Байден в эфире USA Today обвинил действующего главу Белого дома Дональда Трампа в паникерстве из-за коронавируса.

Обвинение прозвучало в ходе первых предвыборных теледебатов, трансляцию которых из университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде ведут все крупнейшие американские телекомпании.

Отвечая на вопрос ведущего Криса Уоллеса о том, почему жители США должны доверять ему больше, чем Трампу, в плане борьбы с распространением коронавируса, Байден заявил, что у действующего президента нет четкого плана действий, более того, он запаниковал в самом начале пандемии.

«Уже более 200 тысяч человек умерли, около семи миллионов заражены коронавирусом. В США проживают четыре процента населения планеты, при этом на долю Америки приходится 20% смертей от коронавируса, ежедневно заражаются 40 тысяч человек. Но у президента Трампа нет плана по борьбе с пандемией. Еще в феврале он знал, насколько серьезен этот кризис, знал, что это смертельно опасное заболевание, но что он сделал? Он даже не признал, что знал это, не рассказал об этом, поскольку якобы хотел не допустить паники, но люди не паниковали, паниковал он сам», — сказал Байден.

Кандидат от демократов также обвинил Трампа в бездействии.

«Он ждал, ждал и ждал, и у него до сих пор нет плана. Трампу лучше выйти из своего убежища и выбраться со своего поля для гольфа в Овальный кабинет, объединить силы республиканцев и демократов и сделать все необходимое для спасения жизней людей», — посоветовал Байден.

Теледебаты между кандидатами начались без традиционного рукопожатия — еще до начала трансляции оппоненты договорились, что не станут пожимать друг другу руки из-за пандемии.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Трамп заявил об отказе Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами.