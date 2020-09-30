Штрафы с иностранных соцсетей могут начать взыскивать напрямую со счета

Москва, 30 сентября. Штрафы с иностранных социальных сетей могут начать взыскивать напрямую с их банковских счетов в РФ. Соответствующее предложение было озвучено в законопроекте, который внесен на обсуждение в Государственную думу РФ, сообщает РИА Новости.

Согласно предложению, сайты зарубежных соцсетей будут штрафовать за отказ на законное требование об удалении информации, в том числе призывающую к экстремизму. Размер штрафов составит до 4 млн рублей и будет распространяться на YouTube, Instagram, Twitter, а также Facebook.

При этом предлагается взыскивать штрафы напрямую с российских счетов после того, как на них поступают средства за рекламу.

Напомним, ранее цензура в отношении российских СМИ со стороны американских IT-компаний продолжила усиливаться. Так, например, сервис микро-блога Twitter принял решение удалить из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Это означает, что те, кто не подписан на страницу данного СМИ, теперь не смогут ее найти через поиск в Twitter. Кстати, точно такую же меру администрация микроблога приняла в отношении двух других крупнейших российских СМИ — Sputnik и RT.

Вскоре Роскомнадзор потребовал у администрации американской соцсети Twitter объяснить свои действия. На данный момент ответа от руководства Twitter не было.