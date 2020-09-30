Два обстрела со стороны террористов зафиксированы в сирийском Идлибе

Дамаск, 30 сентября. В Сирии за последние сутки зарегистрированы два обстрела населенных пунктов, совершенные со стороны террористической организации. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Руайха и Кафер-Батих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ)», — говорится в сообщении ЦПВС.

Отмечается, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, которые были бы подконтрольны Турции, не зарегистрировано. При этом российскими представителями ЦПВС было проведено две гуманитарные акции в населенных пунктах Хшам и Бир-эш-Шамли в Алеппо. В ходе них мирное население получило более 6 тонн продовольственных наборов.

Также российскими военными было проведено патрулирование в Алеппо и провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.