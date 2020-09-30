Рита Дакота откровенно рассказала о своей интимной жизни

Москва, 30 сентября. Недавно Рита Дакота опубликовала в Instagram свои размышления о половой жизни. В посте певица призналась, что никогда не занималась сексом до своих текущих отношений.

По словам звезды, вступив в новые отношения он пришла к выводу, что ранее по-настоящему не занималась сексом. Она лишь позволяла использовать себя для удовлетворения потребностей половых партнеров, а периодически и сама использовала мужчин для собственных нужд.

Имеющая достаточно богатый опыт Дакота пришла к выводу, что каждый человек, сколько бы времени он не посвятил изучению собственной сексуальности, никогда не узнает о ее истинной природе. Многочисленные специалисты рассказывают, как лучше предаваться плотским утехам и что нужно учесть при выборе полового партнера, однако никто не сообщает о том, для чего именно это нужно.

Звезда сообщила, что она сама «в игре» с 17,5 лет, а на данный момент ей уже 30. Женщина уже успела родить дочь и ознакомиться с огромным количеством литературы, но до определенного момента не понимала, что делает не так. Свои мысли по поводу половой жизни певица решила выразить в новой композиции «рубашка», клип к которой в скором времени будет опубликован.

Стоит сказать, что на самом деле Дакота достаточно часто делится с фанатами информацией, которую можно было бы оставить при себе. Ранее знаменитость рассказала о недостойном поведении своего бывшего супруга, приглашавшего поклонниц провести с ним время в сауне.