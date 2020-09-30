Трамп и Байден в начале дебатов отказались от рукопожатия из-за COVID-19

Кливленд, 30 сентября. Президент США Дональд Трамп и его соперник на предстоящих выборах Джозеф Байден отказались от рукопожатия перед первыми предвыборными теледебатами в эфире USA Today из-за COVID-19.

Как рассказал ведущий дебатов Крис Уоллес, договоренность о том, что соперники в борьбе за президентский пост заранее договорились не пожимать друг другу руки. Во время эфира оба участника сразу прошли за свои трибуны, Байден при этом слегка развел руками.

По данным СМИ, перед началом первых теледебатов между Трампом и Байденом букмекеры принимали ставки на то, как соперники поприветствуют друг друга. Среди вариантов было рукопожатие, приветствие «кулак в кулак», касание локтями, раскрытыми ладонями или отсутствие физического контакта.

Также можно было сделать ставку на то, выйдут ли они в масках, защищающих органы дыхания, чаще ли Трамп будет произносить «фейк ньюс», чем «Китай», сколько раз Байден упомянет бывшего главу Белого дома Барака Обаму.

Трансляция теледебатов между кандидатами в президенты, которую ведут все крупнейшие американские телекомпании, началась в 21.00 по времени восточного американского побережья (04.00 по московскому времени) и продлится полтора часа без перерывов на рекламу. Дискуссия разбита на шесть частей, каждая из которых посвящена определенной теме. Трамп и Байден обсуждают пандемию коронавируса, состояние медицины в США, расовые протесты, перспективы американской экономики. Уоллес также расспросит их о предыдущей работе.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Байден опубликовал свои налоговые декларации перед дебатами с Трампом.