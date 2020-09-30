Молодой ухажер Успенской сбежал от 66-летней певицы

Москва, 30 сентября. Звезда российского шансона Любовь Успенская недавно пережила очередное расставание. Согласно имеющейся информации, от 66-летней певицы сбежал молодой грузинский исполнитель Леван Кбилашвили. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Звездная пара последнее время активно привлекала внимание общественности. Успенская почти на 40 лет старше своего бывшего спутника, но, несмотря на это, многие верили в крепость их союза. Успенская стремилась удовлетворять все запросы молодого исполнителя и даже начала создавать персональную студию для певца.

Но, несмотря на это, пара распалась. Об этом сообщила сама Успенская, обсуждавшая с журналистами судьбу своего друга, певца Михаила Шуфутинского. Дело в том, что недавно исполнитель «календарного» хита расписался в третий раз. Общественность восприняла новый брак артиста неоднозначно. Дело в том, что избранница шансонье на тридцать лет младше него.

Однако Успенская вступилась за Шуфутинского и посоветовала не осуждать знаменитостей. По мнению звезды, никто не в праве критиковать личную жизнь человека, не побывав в его шкуре. Сама же звезда очень рада за своего давнего товарища, хотя у нее личная жизнь пока не налаживается.

«Я худею, потому что своего счастья не нашла», – заявила во время интервью знаменитость.

По ее словам, Кбилашвили сбежал от нее и отношения пришел конец. Куда именно пропал певец и что послужило причиной, певица решила не рассказывать.

Однако это не единственные изменения в жизни исполнительницы романсов. Ранее Успенская сообщила прессе, что «завела жеребца» и «накачала попку».