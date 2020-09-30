Миро жестко раскритиковала актрису Поргину из-за надбавки к пенсии

Москва, 30 сентября. Светский блогер Лена Миро в своем LiveJournal раскритиковала заслуженную артистку РФ Людмилу Поргину. Миро возмутила «незаслуженная» надбавка к пенсии актрисы.

Ранее Поргина в одном из своих интервью заявила, что в настоящее время из-за кризиса денег на телевидении немного, однако она получает хорошую пенсию. Актриса является заслуженной артисткой РФ, потому ей полагается надбавка размером в 30 тысяч рублей ежемесячно.

В своем блоге Миро напала на 71-летнюю Поргину, назвав ее «пожилой, не в меру накрашенной, вульгарной женщиной», которая таскала больного супруга Николая Караченцова по ток-шоу. Потому она считает, что актриса не заслужила высокого звания и, соответственно, пенсии.

«Вопрос: за какие такие заслуги? Вот вы можете вспомнить хоть одну ее роль, кроме жены, а потом вдовы больного Николая Караченцова? Я — нет. И, тем не менее, Поргина является заслуженной артисткой РФ и, как следствие, получает надбавку к пенсии в размере в 30 тысяч рублей», — возмутилась Миро.

Напомним, ранее скандальная блогер Лена Миро жестко раскритиковала актрису Кристину Асмус за показ «пупырок» в фильме режиссера Алексея Учителя «Китобой».