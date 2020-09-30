Депутат рассказал, как РФ будет карать иностранцев за оскорбление страны

Москва, 30 сентября. Депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин в рамках эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал, как Россия будет карать иностранцев за оскорбление страны.

Шерин затронул тему оскорбления памяти героев Великой Отечественной войны, которое регулярно происходит в Польше и странах Прибалтики. Так, в Польше выпустили фигурки красноармейцев в виде мародеров и алкоголиков. При этом в той же коллекции к нацистам отнеслись с большим уважением. По мнению депутата, у Польши существует комплекс неполноценности к России, нужно напоминать соседям об их истории.

«Надо напоминать полякам, что они вместе с нацистской Германией оккупировали часть Чехословакии. Вернее, получили свой кусочек. И нужно напоминать о роли поляков в Холокосте. У Польши существует определенный комплекс неполноценности, что они когда-то были в составе Российской Империи. Но это же не просто так произошло, они первые к нам пришли. Нам необходимо возбуждать уголовные дела, проводить расследования, если идут такие оскорбительные моменты. Тем более, у нас все законы приняты, пожалуйста, применяйте их», — убежден депутат.

Александр Шерин считает, что сначала над такими уголовными делами будут смеяться, но через определенное время негодяи окажутся в руках российского правосудия.

«Есть законодательство российское, если оно нарушается, если оскорбляется память наших павших воинов, то у нас уже приняты законы, есть соответствующая норма в Уголовном Кодексе, надо требовать выдачи этих граждан, надо возбуждать уголовные дела и приговаривать их к тюремным срокам. Сначала будут смеяться над этим, что Россия сделает, если человек в Польше, а мы где-то там. Но пройдет 5-10 лет, когда-нибудь, где-нибудь, на какой-нибудь границе, его снимут с самолета, под белые рученьки сопроводят в автозак и привезут в Москву, где он будет отбывать наказание», — предсказывает Александр Шерин.

Депутат считает, что современный российский народ не должен отвечать за ошибки прошлого, а ответственность распределяется на все страны бывшего СССР.