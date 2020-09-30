Бывшие участники «Поля чудес» обвинили продюсеров в обмане зрителей

Москва, 30 сентября. Авторы капитал-шоу «Поле чудес», которое выходит на Первом канале с 1999 года, обманывают своих телезрителей. С таким заявлением выступили бывшие участники передачи. Об этом сообщает издание Readovka67.

По их словам, все гости «Поля чудес» подставные. Так, например, один из ее участников Михаил Майер рассказал, что редакторы шоу перед съемками составили для него целую легенду и выдали подарки, которые по традиции вручаются ведущему Леониду Якубовичу.

«Там меня нарядили цыганом, надели красную рубаху, поскольку я собирался спеть песню «Гитара» Успенской. За кулисами велели: «Говори, что ты приехал из Иркутска, вот твоя клюква, вот грибы», — пояснил Майер.

Другие гости телепередачи также отметили, что гостинцы для ведущего готовы в любом случае, даже если кто-то приехал без подарка. Или же организаторы могут дать подарок «в довесок».

«Редактор сказала, что мне не хватает водки. Поэтому мне ее купили, чтобы я вручила все эти гостинцы в студии», — поделилась воспоминаниями жительница Москвы, которой на съемочной площадке пришлось играть череповчанку.

Напомним, летом СМИ сообщили, что бессменный ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович принял решение покинуть телепередачу. Однако позже он опроверг эту информацию. Помимо работы на телевидении, артист занимается множеством других проектов. Например, он написал киносценарий и пьесу, которую приняли к постановке. Выход спектакля запланирован на осень.