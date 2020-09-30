Захарова прокомментировала визит Меркель к Навальному

Москва, 30 сентября. Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в больницу к российскому блогеру Алексею Навальному является попыткой политизации сложившейся ситуации. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами на радио «Комсомольская правда».

«Что касается того, как мы это расцениваем, — как попытку политизации этого вопроса, другую оценку сложно, честно говоря, дать», — заявила Захарова.

Также она отметила, что все те события, которые происходят в последнее время, не имеют никакого отношения к желанию найти истину и оказать содействие в поиске каких-либо элементов, которые бы помогли представить общую картину произошедшего.

Напомним, ранее Навальный подтвердил визит канцлера Германии Ангелы Меркель к нему в клинику «Шарите». Ранее об этом со ссылкой на собственные источники писали местные СМИ. В своем Twitter блогер отметил, что встреча имела форму частного разговора с семьей.

В конце августа Навальный возвращался из Томска в Москву на самолете. Внезапно мужчине стало плохо, пилоты приняли решение экстренно приземлился в Омске. Блогеру оказали всю необходимую помощь. Позднее его семья попросила отправить Навального на лечение в немецкую клинику «Шарите».

На данный момент истинные причины произошедшего неизвестны. По одной из версий, Навального могли отравить западные кураторы, с которыми незадолго до случившегося у блогера возник конфликт интересов.