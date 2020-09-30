Шерин назвал условие, при котором РФ остановит войну в Нагорном Карабахе

Москва, 30 сентября. Депутат Госдумы от ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в рамках эфира Медиагруппы «Патриот» назвал условие, при котором Россия остановит войну в Нагорном Карабахе.

По словам Шерина, Российская Федерация не будет погружаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном даже в случае активных действий Турции на стороне Баку.

«Турция является членом НАТО, это первое. Второе: Российская Федерация на данном этапе может использовать свой дипломатический потенциал. Хотя в принципе у наших военных получается лучше решать вопросы государственного значения. Но война очень непопулярное решение, потому что во время войны гибнут люди. Мы должны беречь наших солдат», — заявил парламентарий.

Шерин также назвал условие, при котором российские военные примут непосредственное участие в прекращении армяно-азербайджанского конфликта. По мнению депутата, это будет связано с изменением внешнеполитического курса Еревана.

«Мы должны по хорошей цене и стопроцентной предоплате продавать качественное оружие Армении. При этом Армении неплохо бы вспомнить, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации и признать это. Тогда вопрос по Карабаху нами мог бы восприниматься более объективно», — считает депутат.

По его мнению, проблема в том, что являясь лидером ОДКБ, Россия не чувствует поддержку со стороны своих партнеров по блоку.

«Ни одна из стран — членов ОДКБ не признала Крым частью России. Поэтому Россия должна чувствовать себя абсолютно комфортно в этих условиях. Нам очень плохо и тяжело. Максимум, чего мы добились, это белорусский спортсмен вынес наш флаг на Олимпийских играх. Если бы члены ОДКБ признали Крым частью России, это еще больше обязывало бы в том числе с оружием в руках защищать территорию наших партнеров. Признать им также стоит Абхазию и Южную Осетию», — сказал Шерин.

Федеральное агентство новостей следит за ситуацией в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.