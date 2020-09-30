Ректор «Военмеха» рассказал, в чем отличие оружия России и США

Санкт-Петербург, 30 сентября. На пресс-конференции Медиацентра «Патриот» обсудили оружие, которое активно используется воюющими странами на территории НКР. Ректор БГТУ «Военмеха» Константин Иванов дал сравнительную оценку оружия России и США.

«Полного приоритета России в области оружия нет. Нельзя сказать, что у нас самое лучшее оружие в мире. Но сказать, что мы — одна из стран-лидеров в области производства оружия, конечно можно», — заявил Иванов.

Эксперт отметил, что в определенных направлениях наша страна имеет достаточно эффективные системы производства.

«Большая часть военных разработок, которые у нас создавались, требует очень длительного периода времени. Традиционно, у нас развивались стратегические ракеты штатного базирования, создавался железнодорожный ракетный комплекс, который, в общем-то, больше нигде не был создан», — заявил ректор «Военмеха».

Эксперт добавил, что России, со временем, понадобятся тяжелые беспилотные бомбардировщики, отметив их эффективность на территориях горного рельефа. Специалист упомянул, что оборонный комплекс страны развивается по пути приоритетов. Иванов подчеркнул, что все решения по разработке оружия имели большой научно-технический задел, который создавался многие годы.

«США развивали другие направления. Например, у них достаточно сильно развиты подвижные средства, авиакорабли. Мы им уступаем в этом», — объяснил специалист.

В завершении, Иванов еще раз подчеркнул, что каждая страна имеет определенный успех в разных отраслях военной техники.