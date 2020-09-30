Опасна ли молочница и как ее лечить: задаем вопросы врачу

Образ жизни современных женщин очень часто отражается на их здоровье — неправильное питание, прием различных препаратов и постоянный стресс приводят к самыми неприятным проблемам, о которым даже в кругу близких подруг говорить не захочется. Так о чем же речь? Правильно, о недуге, с которым встречается чуть ли не каждая девушка — о молочнице. Всего лишь одно слово, но сколько же в нем кроется неприятных симптомов и последствий. Однако не все знают, как отличить это заболевание от других по нескольким признакам и как правильно его лечить. Разберем все по порядку и зададим вопросы профессионалу.

Что такое молочница

В беседе с нашим изданием кандидат медицинских наук, врач консультант акушер-гинеколог Медицинского женского центра Люсинэ Варданян рассказала, что молочница в медицине называется иначе. Если вы столкнулись с подобной проблемой, то в вашем диагнозе ее скорее отразят как вульвовагинальный кандидоз. По словам эксперта, это патологический процесс, во время которого на слизистой поверхности вульвы и влагалища начинают активно развиваться дрожжеподобные грибки рода Candida. Чаще всего жертвой молочницы становятся девушки детородного возраста.

«Грибки рода Candida являются представителями нормальной микрофлоры пищеварительного тракта (толстого кишечника) и влагалища, обеспечивают защитную функцию, стимулируя местные факторы борьбы с болезнетворными микроорганизмами», — добавила врач.

И, несмотря на то, что каждый день наш организм активно контролирует число всех микроорганизмов, поддерживая их определенное соотношение, при особых условиях грибки становятся патогенными возбудителями и вызывают кандидоз. Их количество резко возрастает, возникает иммунная реакция, и у женщины проявляются неприятные симптомы молочницы. Грубо говоря, из категории «друзей» эти бактерии быстро переходят в «стан недругов» и начинают досаждать организму, доставляя ему массу хлопот.

Возбудителями болезни являются 13-15 видов таких бактерий. Но чаще всего во врачебной практике встречаются Candida Albicans. Из-за такого обилия возбудителей практически каждая женщина в своей жизни сталкивается с вульвовагинальным кандидозом. Но почему же он возникает? Почему полезные бактерии резко становятся врагами и вредят организму? Причин может быть несколько:

• лекарственные препараты: антибиотики, цитостатики, глюкокортикоиды;

• пищевые аллергены: аллергическая реакция на сладкое, мучное, шоколад;

• гормональные контрацептивы;

• частое спринцевание;

• жара, ношение неудобного тесного или синтетического белья;

• прокладки, тампоны, которые вызывают раздражение и аллергию;

• дерматозы с поражением вульвы и влагалища как плоский лишай, склероатрофический лихен;

• нарушение метаболизма: ожирение, сахарный диабет;

• нарушение электролитного обмена: дефицит железа, цинка, хрома, меди.

• гормональный дисбаланс, нарушение функции щитовидной железы: аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз;

• наличие хронической инфекции.

Стоит также отметить, что напряжение на работе, бессонница и проблемы в личной жизни протаптывают верную и длинную дорожку к хроническому стрессу, который становится верным помощником молочницы. Сильные эмоциональные потрясения буквально выключают иммунитет, давая болезнетворным бактериям активно развиваться и вредить организму.

Симптомы молочницы

Наверняка вы помните рекламу, где у девушки на юбке то и дело появлялись различные рисунки в виде грозового облака, огня или кактуса. А ведь подобрали эти символы не просто так — они полностью соответствуют тем ощущениям, которые испытывает женщина, обнаружившая у себя симптомы молочницы.

Обычно пациенток беспокоят:

• болевые ощущения, сильный зуд и жжение, которые усиливаются после мочеиспускания;

• половые органы краснеют, появляется отечность;

• усиливаются выделения — они белые, творожистые и не имеют резкого запаха.

«Есть бессимптомное носительство кандидоза, когда грибки выделяются в низком титре, менее 10 4 КОЕ/мл. При клинической манифестации вульвовагинального кандидоза рН во влагалище 3,3-3,6, среда очень кислая, проявляются грибки Candida, в титре более 10 4 КОЕ/мл. Также отмечается резкое снижение концентрации или отсутствие лактобацилл (в норме рН влагалища 3,8–4,2, слабокислая среда, и преобладают лактобактерии, что защищает нас от инфекций)», — объяснила врач.

Вагинального кандидоз может перейти и в хроническую стадию. Для него характерны постоянные рецидивы, то затихание, то обострение симптомов. По словам доктора Варданян, такой вид заболевания чаще связан с длительным приемом антибиотиков или гормональных контрацептивов.

Стоит отметить, что молочница может проявиться и в сочетании с другими инфекциями, такими как бактериальный вагиноз, трихомониаз, так называемые микст-инфекции. В этом случае симптомы могут смешиваться и установить наличие болезней помогут только анализы у врача.

Если симптомы заболевания появились у беременной женщины, то среди причин могут быть:

• гормональные изменения, повышение прогестерона, физиологическая иммуносупрессия;

• снижение уровня железа.

В этом случае молочница представляет большую опасность, так как очень высок риск поражения плода во время родов, когда ребенок соприкасается с микрофлорой матери. Стоит отметить, что симптомы молочницы у беременных воспринимаются особо остро, а во время родов в половых путях могут образоваться трещины и разрывы, которые будут довольно долго заживать, доставляя женщине дискомфорт и массу неприятностей.

А как проявляется молочница у мужчин? Неужели заболевание обходит их стороной? Доктор пояснила, что для мужчин наличие грибков Candida не является физиологичным, это связано с изначальным низким титром грибков в нормобиоценозе у мужчины менее 10 3 КОЕ/мл и резистентностью кожных покровов к грибкам.

«Чаще всего мужчина инфицируется грибками Candida от партнерши, поэтому необходимо пользоваться презервативами в случае выявления вульвовагинального кандидоза у женщины», — предупреждает Варданян.

Диагностика и лечение

Для диагностики вульвовагинального кандидоза необходимо обратиться к врачу. Не стоит заниматься самолечением и покупать разрекламированные средства. Они дадут разовый эффект, но не помогут навсегда избавиться от болезни. Наоборот, молочница перейдет в хроническую стадию и станет «стучаться» к вам в самые неподходящие моменты.

Обычно для диагностики используют микроскопический метод, культуральный, который помогает определить вид бактерий Candida и выявить их чувствительность к

антимикотическим лекарствам. Другими словами, доктор берет мазок и отправляет взятые выделения в лабораторию для дальнейших исследований. Не стоит пугаться лечения, никаких операций с таким диагнозом не назначают. Обычно лечение вульвовагинального кандидоза системное и местное.

«Местные противогрибковые препараты в виде вагинальных таблеток, свечей, мазей, кремов действуют на слизистую, пораженную грибками Candida, останавливают их размножение и рост, — сообщила врач. — Системные препараты влияют на синтез интерферона и интерлейкинов, повышая иммунный ответ против грибков Candida и оказывая протективное влияние на слизистую влагалища, ускоряя процесс выздоровления».

Доктор обратила внимание, что, помимо этиотропного противогрибкового лечения, надо проводить лечение и сопутствующего заболевания:

«В настоящее время нет однозначного ответа принимать пробиотики или нет при лечении вульвовагинального кандидоза. Пробиотики содержат субстрат, повышающий количество гликогена, который служит питательной средой не только для нормальной флоры — лактобацилл, но и для грибков Candida, а это может поспособствовать рецидиву заболевания».

Очень важно восстановить нормальную микрофлору, поэтому для поддержания нормальной слабокислой среды во влагалище доктор посоветовала использовать местно «кислые растворы». Все лекарственные средства врач назначает исходя из клинической картины и анализов пациентки.

«В домашних условиях можно спринцеваться содовым раствором (в пропорциях одна столовая ложка соды на стакан воды) с последующим введением во влагалище буры в глицерине, дающим успокаивающий эффект», — посоветовала специалист.

Во время беременности и грудного вскармливания лечение молочницы немного затрудняется, поскольку терапия не должна навредить ребенку. Поэтому молодым мамам показаны только разрешенные к местному применению противогрибковые лекарства.

По словам доктора, контрольные анализы на грибки Candida можно проводить уже через 7-10 дней после лечения. С учетом яркой клинической картины при вульвовагинальном кандидозе самочувствие пациентки и отсутствие жалоб позволяют отказаться от контрольных анализов.

Профилактика

Если вы смогли вылечиться от молочницы и соблюдали все предписания врача, то необходимо проводить постоянную профилактику, чтобы избежать возвращения всех неприятностей, которые приносит с собой молочница. Доктор Варданян рекомендовала для профилактики:

• использовать барьерную контрацепцию;

• избегать случайных половых связей, ведь они только увеличивают риск повторного возникновения заболевания;

• своевременно лечить основное заболевание (ожирение, сахарный диабет, гипотиреоз, хронические инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта);

• отказаться от частых спринцеваний;

• не носить тесное синтетическое белье и одежу, лучше отдать предпочтение натуральным и гипоаллергенным материалам;

• стараться часто менять прокладки. Особенно это касается маленьких ежедневных средств гигиены;

• не принимать антибактериальные препараты без назначения врача, ведь у каждого из них имеется большой список противопоказаний и побочных эффектов;

• стараться не злоупотреблять мучным и сладким. Это поможет не только предупредить появление молочницы, но и сохранит фигуру.

Также советуем для интимной гигиены использовать только мягкие и проверенные средства, которые имеют оптимальный рН и не приведут к нарушению влагалищной микрофлоры. А тем, у кого имеются какие-либо эндокринные заболевания, нужно быть особо аккуратными и не допускать гормональных сбоев.

Если относится к своему организму бережно и внимательно, то он обязательно отплатит вам благодарностью. Но при обнаружении рецидива или же первых симптомов молочницы, советуем не заниматься самолечением и не запускать воспалительный процесс. Обратитесь к врачу и постарайтесь как можно скорее начать лечение.