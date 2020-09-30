Шерин объяснил, зачем Турции нужна война в Нагорном Карабахе

Санкт-Петербург, 30 сентября. Первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы Александр Шерин в рамках эфира Медиагруппы «Патриот» дал жесткую оценку действиям турецких властей в конфликте в Нагорном Карабахе.

«Я думаю, что у Турции эйфория началась после сбитого нашего самолета в Сирии и убитого летчика Олега Пешкова. С того момента господин Эрдоган начал себя чувствовать абсолютно свободно, потом отработал на нашей православной святыне соборе святой Софии, перевел общедоступный музей в статус мечети. Это тоже все стерпели. И теперь он решил получить маленькую победоносную войну, показать себя защитником мусульманских стран», — считает Шерин.

По мнению депутата, Турция будет скрывать свое прямое участие в этом военном конфликте.

«Вычислить участие турецких военных будет сложно, но сегодня президент Турции выразил в открытую свою поддержку Азербайджану. И перечисляя страны, которые, по его мнению, плохо исполнили роль посредников, упомянул и Россию», — отмечает он.

Парламентарий уверен, что Россия может добиться мира в Нагорном Карабахе.

«Российская Федерация может использовать свой дипломатический потенциал. Но вообще, у нас, у российских военных, всегда лучше получалось решать вопросы государственного значения, но война, это не популярное решение. Поэтому я думаю, что нам нужно продавать оружие Армении по стопроцентной предоплате. И не плохо было бы Армении вспомнить о том, что Крым является частью Российской Федерации. И тогда возможно решился бы вопрос и по Нагорному Карабаху», — заключил депутат.

ФАН следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.