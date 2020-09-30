СБ ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Нью-Йорк, 30 сентября. Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.

Об этом журналистам сообщил постпред Нигера при ООН Абду Абарри, занимающий пост председателя Совбеза в сентябре. Он рассказал об итогах прошедших во вторник закрытых консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Члены Совета Безопасности ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам», — сказал Абарри.

Закрытые встречи Совбеза ООН подразумевают участие только 15 стран. По словам Абарри, не исключается, что в случае необходимости Совет Безопасности проведет встречу с участием представителей Армении и Азербайджана.

«Если будет нужно, мы будем разговаривать с обоими послами, чтобы они смогли прийти к взаимопониманию. Страны Совбеза глубоко осудили применение силы, повлекшее гибель людей», — добавил постпред Нигера.

Напомним, 27 сентября Азербайджан сообщил о начале боевой операции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, обвинив Армению в атаке на азербайджанские позиции. В Ереване заявили, что азербайджанские войска первыми напали на Нагорный Карабах. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию с места событий.