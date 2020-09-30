Телеведущего из Львова возмутило хорошее отношение киевлян к Красной Армии

Львов, 30 сентября. Скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов возмутился тем фактом, что подавляющее число жителей Киева называют бойцов Красной Армии освободителями и хорошо относятся к ним. Как пишет издание «ПолитНавигатор», выступая в эфире одного из украинских каналов, Дроздов назвал такую позицию «историческим дегенератством».

Дроздов обвинил Красную Армию в разрушении Киева в 1941 году, после чего возмутился тем фактом, что, судя по результатам опросов, 80% жителей украинской столицы хорошо относятся к советским воинам, и благодарны им за освобождение от гитлеровских войск. По его словам, информация о разрушении Киева немецкими войсками является «оккупационной версией».

«Это историческое дегенератство, когда ты не помнишь правды, а воспринимаешь оккупационную версию, как свою – это и есть ответ на вопрос, а имеет ли вот такое историческое дегенеративное общество, которое не хочет смотреть истории прямо в глаза, имеет ли оно будущее», — заявил в телевизионном эфире Дроздов.

Отметим, что немецкие бомбардировки Киева начались уже 22 июня 1941 года; затем центр украинской столицы серьезно пострадал после захвата города немецкими войсками. Киев находился в оккупации до ноября 1943 года.

Ранее Остап Дроздов заявлял, что «в белорусском протесте нет смысла, если митингующие за месяц не повалили ни одного памятника Ленину». При этом телеведущий назвал Белоруссию «примитивным советским недогосударством».

До этого Дроздов комментировал ситуацию внутри Украины. По его словам, на Украине хотят создать условия, чтобы «в стране жило быдло, которое будет соглашаться на быдляческие условия сосуществования с быдляческими соотечественниками».