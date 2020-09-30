Американцев взволновали таинственные испытания РФ в Черном море

Вашингтон, 30 сентября. Американское издание The National Interest опубликовало новый материал, посвященный запускам отечественных ракет в Черном море. По мнению автора статьи, российские военные испытали новый вид ракеты «Калибр».

Одновременно с военными маневрами «Кавказ-2020» корабли ВМФ РФ провели ракетные учения в Черном море. Как заметил автор The National Interest, чей перевод представляет «ПолитРоссия», во время морских стрельб произошел один достаточно загадочный эпизод, который он решил разобрать поподробнее.

Известно, что подводная лодка «Колпино» запускала ракету семейства «Калибр», однако командование РФ решило не раскрывать точную модель снаряда. Американский журналист посчитал, что это не спроста, и построил собственную теорию. Согласно предположению эксперта, экипаж «Колпино» опробовал новейшую ракету 3М14, которая на данный момент создается в рамках проекта «Калибр-М».

«Эта новая версия имеет заявленную максимальную дальность стрельбы 4500 километров», — сообщил автор.

Вполне возможно, что испытания нового дальнобойного снаряда произошли раньше намеченного срока. Дело в том, что ранее США пытались устраивать провокации в черноморской акватории, и Москва решила продемонстрировать ракету, которая представляет серьезную угрозу для кораблей НАТО.

В морских учениях приняли участие не только подлодки, но и несколько подводных кораблей. Как сообщалось ранее, также корабли Черноморского флота отстрелялись по воздушным целям, передавал RT.