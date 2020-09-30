Амстердаму придется передать России скифское золото

Симферополь, 30 сентября. Голландский музей Алларда Пирсона уже шесть лет удерживает у себя скифское золото из Крыма, так как в 2014 году полуостров вернулся под контроль России. На протяжении всего этого времени идет судебное разбирательство между сторонами, передает РИА Новости Крым.

Находящийся на территории Нидерландов музей в 2014 году заключил договоры с пятью крымскими музеями и получил разрешение на вывоз драгоценностей с Украины. Когда пришло время возвращать золотые украшения обратно, Крым в результате референдума уже перешел под контроль России. Теоретически голландцы должны вернуть золото на Украину и в музеи, однако сделать этого невозможно.

Как заметил профессор Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Храпунов, данный случай вызвал столько осложнений, так как подобных случаев мировая история просто не знает.

На данный момент Киев требует, чтобы драгоценности были переданы ему напрямую, однако никаких оснований для этого тоже нет. Об этом заявил директор НИЦ истории и археологии Крыма КФУ им. В.И. Вернадского Александр Айбабин. История Европы знает много примеров, когда музеи меняли государственную принадлежность, и всегда оставались на территории победителя.

«Не было прецедента, чтобы эти вещи изымались из музея и перемещались в столицу старого государства», — объяснил эксперт.

По мнению специалиста, судьба скифского золота будет решена только в том случае, если в Киеве опять сменится власть, или если Голландия примет «волевое решение».

Учитывая исторический опыт, можно прийти к выводу, что Амстердаму придется принять решение в пользу России, на территории которой остались музеи. Но когда будет вынесен вердикт, сказать сложно. Как сообщалось ранее, возвращение скифского золота в Крым затянулось из-за пандемии.