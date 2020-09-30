Стало известно, как сложилась судьба бывшей участницы «Дом-2»

Москва, 30 сентября. Издание SM News опубликовало статью, в которой рассказывается о жизни бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Екатерины Кароль. После съемок в проекте, Кароль обзавелась собственным ателье и начала заниматься музыкой.

Екатерина Кароль появилась на проекте зимой 2013 года, объявив о своих планах создать пару с эксцентричным участником шоу Венцеславом Венгржановским. Свои мотивы она объяснила тем, что встретила его в модельном агентстве, где тот произвел на нее «очень приятное впечатление».

Кароль приехала на шоу из украинского Николаева. На момент начала съемок у нее уже было образование портного и мастера декоративно-прикладного искусства. При помощи своих дизайнерских навыков, она сумела найти работу в Москве и даже поработать с некоторыми звездами шоу-бизнеса, которым Кароль шила сценические костюмы.

Многие предположили, что Кароль собирается использовать свое появление на шоу для рекламы своего бизнеса. Кроме того, стало известно, что у нее на Украине остались муж и ребенок.

Девушка находилась в отношениях с Венгржановским примерно год; когда отношения распались, Кароль покинула проект.

Сейчас она продолжает заниматься любимым делом, владея модным ателье, где создается новые наряды для российских знаменитостей. Кроме того, она занимается музыкой и даже снимает клипы. Недавно она презентовала новый трек в одном из ночных клубов российской столицы.

Ранее сообщалось о том, что беременная участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Паршина покинула шоу, столкнувшись с предательством своего спутника. Дело в том, что Никита Уманский постоянно менял принятое решение о браке и изменял возлюбленной с другими участницами проекта.