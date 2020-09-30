Экс-премьер Украины уехал в «Вашингтонскую область»

Киев, 30 сентября. Экс-премьер Украины Алексей Гончарук на несколько месяцев уехал в США, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Гончарук сообщил, что в Америке его ждет «важный фронт работ для будущего нашей страны».

«Следующие месяцы проведу в Северной Америке. В основном в Вашингтонской области», — написал он.

По словам бывшего украинского премьера, в США «будет много важного, что напрямую коснется Украины». Гончарук добавил, что хочет выбраться из «ежедневного политического трэша».

«Давно хотелось посмотреть на Украину на расстоянии. Иногда общая картина гораздо лучше, потому что когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут гору. Мыслями обязательно поделюсь, а некоторые из них оживут после возвращения», — рассказал политик.

Подписчики пожелали Гончаруку удачи, но некоторые заявили, что ему не стоит возвращаться.

«Езжайте себе потихоньку. Можете не возвращаться», — написал Валерій Прозапас, комментарий которого набрал наибольшее число лайков.

«Еще один патриот издалека будет любить и учить, как правильно жить в стране. Издалека оно виднее, конечно», — отметил Andriy Fedoryachenko.

«Леша, проси политического убежища», — добавил Анатолий Октисюк.

Напомним, ранее в Сети появилась аудиозапись совещания у Гончарука в бытность его премьер-министром Украины, на которой он делает неоднозначные замечания в адрес президента страны Владимира Зеленского, обвиняя того в «примитивном понимании экономических процессов».