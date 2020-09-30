Климова показала свои роскошные формы, зажмурившись от удовольствия

Москва, 30 сентября. Известная российская актриса Екатерина Климова обрадовала подписчиков новой публикацией в Instagram, посвященной новым духам. Однако фанаты артистки восхитились вовсе не продемонстрированным флаконом, а фигурой знаменитости.

На данный момент Климовой уже 42, однако она без труда может привлекать внимание мужчин своей внешностью. Звезда театра и кино является многодетной матерью, но это не мешает ей держать себя в идеальной физической форме и периодически демонстрировать весьма пикантные кадры общественности.

Недавно знаменитость снялась для Instagram и опубликовала короткий ролик, в котором женщина брызгает на себя духами. Роскошные формы Климовой обтянуты светлым пеньюаром, а сама актриса зажмурилась от удовольствия.

Образ звезды пришелся по вкусу и ее многочисленным подписчикам. Фанаты пришли к выводу, что с возрастом знаменитость становится только привлекательнее. Комментировавшие запись поклонник отметили и «колдовские» зеленые глаза актрисы, и в целом не поскупились на красивые слова.

«Катя если вы не чудо, тогда что вы за творение прекрасное Вселенной! Ну как можно быть такой необыкновенной», «Невероятная красота…», — писали ценители женской красоты.

В целом можно заметить, что Климова, судя по всему, придерживается того же мнения о своей внешности и демонстрирует свое тело в каждом удобном случае. Как сообщалось ранее, недавно актриса в белом бикини сделала стойку на голове в турецком спа-центре.