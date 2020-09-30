Нарколог рассказал о состоянии дочери Конкина в момент гибели

Москва, 30 сентября. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал Пятому каналу о состоянии дочери Владимира Конкина Софии в момент ее гибели.

По словам специалиста, незадолго до трагического происшествия в бассейне, София приняла снотворный препарат, после чего выпила большое количество алкоголя, что могло привести к гибели девушки.

«Она выпила не менее 300 миллилитров, а то и целую бутылку 0,5 литра крепкого алкоголя. Так что она находилась в состоянии алкогольного опьянения как минимум средней степени. Человек в таком состоянии заторможен, нарушается координация движения, нарушается критика к своему состоянию. Если такие люди начинают плавать, они часто тонут», — отметил врач.

Алкогольная интоксикация, добавил Казанцев, была усилена препаратом диазепамом. Его прием в сочетании со спиртными напитками может привести к алкогольной коме и даже смерти.

«Под таким воздействием человек не может пройти ровно по линии. А плавание — физическая нагрузка, где требуется концентрация внимания и координация движений. В состоянии опьянения, усиленном седативными препаратами, можно и в ложке воды захлебнуться», — подытожил нарколог.

София Конкина скончалась 24 сентября в больнице, куда ее доставили после происшествия в бассейне фитнес-клуба. В момент занятий девушка ушла под воду, где, по мнению врачей, провела не менее минуты. Тренер и посетители пытались оказать ей первую помощь. Им удалось восстановить ей дыхание, но в сознание она так и не пришла.

По данным телеканала «360», адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко считает, что София была убита или отравлена.